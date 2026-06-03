Senador de La Libertad Avanza respaldó a Bullrich y criticó el retiro del pliego de Michelli: "Es una desprolijidad muy grande"

La interna en el bloque de La Libertad Avanza (LLA) por el pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli se sigue profundizando ya que otro senador libertario criticó la decisión del Gobierno de Javier Milei de frenar la postulación. Se trata del formoseño Francisco Paoltroni, que se sumó a la postura que había expresado la titular del bloque, Patricia Bullrich.

"Es bueno plantear estas diferencias, siempre con la coherencia a lo que vinimos. De eso no me aparto. Acá hay una impericia, estas cosas desgastan y mucho. Obviamente no estoy de acuerdo con el retiro del pliego. Es una desprolijidad muy grande que afecta a todos. No es bueno para el Senado, para el Poder Ejecutivo Nacional, para la Justicia. Son señales evitables", consideró Paoltroni en una entrevista radial.

Asimismo, el senador trató de minimizar el impacto de la nueva interna dentro de LLA y recordó que no es la primera vez que expresa sus diferencias. "Traigo una línea, cuando no estoy de acuerdo planteo mi disidencia, como fue el caso de la demora del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en presentar su declaración jurada. Vengo acompañando todo, sobre todo la gestión económica, pero hay algunas cuestiones de índole institucional o la moral como política de Estado, en la que doy mi punto de vista. No por eso soy opositor, ni enemigo, ni genero daño", aseveró.

"Es muy feo para cualquiera que firmó el dictamen"

Con respecto a su postura sobre el pliego, apuntó: "Debo ser el voto más cantado del Senado, hay límites que uno no está dispuesto a cruzarlos. El viernes pasado le avisé al secretario de Patricia que no estaba para acompañar este retiro. Siempre aviso mi postura".

Paoltroni consideró una "desprolijidad" el pedido de retirar el pliego de Michelli.

Por último, sostuvo que la solicitud del Ejecutivo de retirar el pliego de la candidata a integrar el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata "es muy fea para cualquiera que firmó ese dictamen". "¿Cómo vas a pedirle ahora que vote el retiro? Te convertís en un monigote, en un 'levantamanos'. No somos eso, estas cosas, insisto, son innecesarias. Hay una gran mayoría en ambas cámaras legislativas apoyando la gestión del presidente Javier Milei, el rumbo económico. Uno plantea sanamente las disidencias, tampoco tiene que ser una alarma o generar zozobra", insistió.

Recalcó, en este punto, que "las diferencias son sanas". "Nunca voy traicionar las ideas. Vinimos a esto y esta es mi línea, una coherencia permanente", sentenció.