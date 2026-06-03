Los senadores definen el temario, con el bloque libertario dividido y la oposición dialoguista del lado de Bullrich

Este miércoles desde las 11 se llevará a cabo la reunión de Labor Parlamentaria en el Senado para definir los temas que entrarán en el Orden del Día de la sesión que se concretaría este jueves. El encuentro se realizará en medio de la nueva interna en La Libertad Avanza (LLA) por la decisión de la titular del bloque, Patricia Bullrich, de rechazar la decisión del Ejecutivo de retirar el pliego a jueza de María Verónica Michelli.

Es que pese a que obtuvo dictamen de comisión, el Gobierno de Javier Milei frenó la designación de Michelli para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata debido a que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien llevó adelante la investigación del denominado caso $LIBRA.

El pliego de María Verónica Michelli generó una nueva grieta dentro de La Libertad Avanza.

La negativa de Bullrich fue respaldada por sectores aliados a la gestión libertaria por lo que el oficialismo debe definir si incluye el tema en la sesión. Los proyectos que tendrían tratamiento asegurado serían un acuerdo para pagar 171 millones de dólares a dos holdouts que no ingresaron al canje de deuda por el default de 2001 y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que de obtener media sanción pasarán a Diputados.

La Libertad Avanza debate si trata los dictámenes de los postulantes a jueces y fiscales federales

El tercer eje de la sesión sería el tratamiento de los dictámenes de los candidatos a jueces y fiscales federales pero el rechazo de Bullrich a dar marcha atrás con el pliego de Michelli podría derivar en que el oficialismo no avance con el resto de los nombramientos.

Es que el retiro de un pliego enviado por el Poder Ejecutivo necesita la aprobación mayoritaria del recinto por lo que si la bancada de LLA llega dividida y la oposición dialoguista no acompaña, el Gobierno podría no reunir los votos necesarios.

"Hablé con el Presidente (Javier Milei) y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal", adelantó el lunes la ex ministra de Seguridad en un mensaje publicado este lunes en su cuenta en X.

Asimismo, expresó: "Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio".

Según trascendió de fuentes parlamentarias, durante la conversación entre Bullrich y Milei, la senadora por la Ciudad de Buenos Aires habría puesto a disposición su renuncia a la jefatura del bloque libertario pero el Presidente la rechazó.

Patricia Bullrich habría ofrecido su renuncia como titular del bloque libertario pero Javier Milei la rechazó.

En tanto, en las últimas horas el respaldo de Bullrich al pliego de Michelli cosechó el apoyo de legisladores aliados al oficialismo como la senadora nacional por la Unión Cívica Radical Carolina Losada.

"No hay ninguna razón para que Michelli no pueda ser jueza", consideró la legisladora santafesina que además anticipó que respaldará su designación en caso de que la candidatura llegue al recinto.

El PRO, a través de su jefe de bloque Martín Goerling Lara, también adelantó que no acompañarán el retiro del pliego de la candidata al Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.

En este marco, la definición se tomará cuando se reúna la Comisión de Labor Parlamentaria convocada por Victoria Villarruel y de la que forman parte las autoridades de las bancadas legislativas.