La Libertad Avanza busca un acuerdo con aliados para sesionar en el Senado: qué proyectos intentará aprobar

El Gobierno de Javier Milei intenta llegar a un acuerdo con los bloques aliados y los denominados dialoguistas en el Congreso para poder sesionar el próximo jueves en el Senado.

El objetivo de La Libertad Avanza (LLA) es aprobar el pago a fondos buitre, el proyecto de propiedad privada y unos 70 pliegos judiciales.

La bancada que conduce la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya tenía casi acordado hasta el miércoles sesionar el jueves 4 de junio para votar dos iniciativas y avalar a 73 candidatos a jueces, defensores y fiscales. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo de frenar la postulación de Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata puso en duda que se traten las designaciones en la Justicia. Por ese motivo, se esperan intensas negociaciones en la Cámara alta y el temario se definiría en la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles.

El Senado ya está en condiciones de tratar 73 pliegos a la Justicia de los 77 candidatos propuestos por el Gobierno. Además de Michelli, están en duda las nominaciones de los jueces para integrar el Tribunal del Fuero Penal Económico, Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, y de Juan Manuel Mejuto candidato a la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires.

Fondos buitres y propiedad privada, los proyectos que aspira a sancionar el oficialismo

El bloque libertario pretende tratar la iniciativa vinculada a fondos buitres que es producto del acuerdo de conciliación entre las partes alcanzado en la Justicia de Estados Unidos, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%. La propuesta establece que el Estado argentino deberá abonarle 67 millones de dólares a la firma "Bainbridge Ltd." y 104 millones de dólares al grupo encabezado por "Attestor Value Master Fund LP.", lo que hace a un total de 171 millones.

Estos fondos integran el grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default declarado a fines de 2001.

En tanto, el proyecto de propiedad privada impulsado por LLA elimina los topes para permitir que los extranjeros compren tierras, reforma la ley de desalojos, expropiaciones y del manejo del fuego.