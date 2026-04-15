Vouchers educativos: cómo comprobar si la solicitud fue aprobada

Continúa abierta la inscripción para el programa "Vouchers Educativos 2026", el plan implementado por el Gobierno de Javier Milei para asistir económicamente a familias con hijos de hasta 18 años que concurren a colegios privados con al menos 75% de aporte estatal.

Los interesados pueden anotarse hasta el 30 de abril en el sitio https://voucherseducativos.educacion.gob.ar/. Quienes ya completaron el formulario, pueden chequear si la solicitud fue aceptada.

Para comprobarlo, hay que ingresar a la plataforma oficial y buscar la sección "Estado de solicitud". Allí, el sistema puede mostrar distintos mensajes, cada uno con un significado específico.

Uno de los estados posibles es "solicitud aprobada" que confirma la aceptación y que el beneficio será otorgado en el período correspondiente.

Un estado común es "en revisión" que no significa rechazo. Indica que el trámite sigue en análisis y lo recomendable es revisar que todos los datos cargados sean correctos, especialmente DNI, CUIL e información del estudiante. También es aconsejable verificar que la escuela esté correctamente seleccionada. En la mayoría de los casos, las demoras son administrativas y no implican que el beneficio vaya a ser desestimado.

El estado "solicitud rechazada" señala que no se cumplió alguno de los requisitos y en algunos casos, el sistema detalla el motivo específico de la negativa.

El último estado es "datos incompletos o inconsistentes" que sucede cuando hay errores en la carga de información o falta documentación. El sistema permite corregirlos dentro de un plazo determinado.

Qué hacer si la solicitud fue rechazada

El sistema suele precisar el motivo cuando la solicitud es rechazada y en algunas ocasiones, habilita una instancia de revisión especialmente si es por errores formales o de carga.

En tanto, una vez aprobada la solicitud, los pagos se realizan según el cronograma oficial del programa. El beneficio suele aplicarse a las cuotas escolares de los meses siguientes a la confirmación.