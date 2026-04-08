Vouchers educativos 2026: cuáles son los requisitos, qué documentación hay que presentar y cómo anotarse

Este miércoles abrió la inscripción para el programa "Vouchers Educativos 2026", el plan del Gobierno de Javier Milei destinado a asistir económicamente a familias con hijos de hasta 18 años que concurren a colegios privados con al menos 75% de aporte estatal.

Según lo establecido en la Resolución 205/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, los interesados tienen plazo para anotarse hasta el 30 de abril en el sitio https://voucherseducativos.educacion.gob.ar/.

Requisitos y documentación necesaria

Entre los requisitos para acceder al programa, figura que los ingresos del grupo familiar no deben superar una suma equivalente a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). En abril de este año serían 2.504.600 pesos.

Asimismo, los titulares de la responsabilidad parental, tutor o guarda de los estudiantes deberán ser argentinos nativos o naturalizados o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI).

Además, el plan establece que el estudiante debe ser alumno regular y aclara que la validación se realizará dos veces al año. También habrá una tercera instancia de certificación, a fin de que la institución educativa brinde información académica del ciclo lectivo que finaliza.

Por otra parte, los beneficiarios no deberán caer en la irregularidad del pago de la cuota de dos meses consecutivos. En caso de acumular tres cuotas impagas, se cancela el beneficio definitivamente.

También se efectuará una evaluación socioeconómica de forma mensual a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En tanto para anotarse al programa hay que presentar DNI y número de CUIL de los menores a cargo, nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten y CBU actualizado en Mi Anses. También hay que estar registrado en Mi Argentina.

Una vez finalizada la inscripción, se procederá a la evaluación de la postulación mientras que quienes resulten beneficiarios de la prestación, recibirán hasta diciembre, el voucher educativo de forma mensual.