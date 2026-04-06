Advierten que se acentúa la caída de la imagen positiva del Gobierno: "Está haciendo todo mal"

Por Jorge Sánchez

El presidente Javier Milei atraviesa uno de los momentos más difíciles en cuanto al apoyo popular desde que asumió el 10 de diciembre de 2023 por los distintos escándalos que tienen como protagonistas a funcionarios nacionales y en especial por los problemas económicos que afectan a gran parte de la población. Al menos así lo reflejan las últimas encuestas según indicó el consultor político Juan Courel a Crónica. "Están haciendo todo mal", resumió sobre la actualidad de la gestión libertaria.

Al respecto, consideró que la única reacción del Gobierno ante los escándalos sucesivos que surgieron fue "sostener una posición defensiva simulando supuestos ataques" como la denuncia que realizó sobre una supuesta operación rusa para difundir noticias falsas en medios argentinos. Courel evaluó que se trata de "una sobreactuación de fortaleza que no se condice por lo menos en lo que se ve en los estudios de opinión pública desde hace varios meses que marcan una caída pronunciada en la aceptación y en la intención de voto del Gobierno".

Al relativizar el impacto que puede tener la denuncia sobre la presunta infiltración rusa, el presidente de la consultora Alaska señaló que la gestión que encabeza Javier Milei "trata de montarse sobre distintos temas para cambiar el eje de la discusión pero por ahora la atención social sobre cuestiones políticas tiene dos ejes: el económico, porque el malestar es cada vez mayor, y el caso (Manuel) Adorni que todavía no afloja en la conversación pública".

Añadió que "se le suman distintas aristas que lo agravan indirectamente como por ejemplo los préstamos a funcionarios del Banco Nación" por lo que estimó que la denuncia sobre la operación rusa "solo puede servirle para darle letra a su núcleo duro, que va a acompañar al Gobierno no importa lo que pase".

"Están haciendo todo mal", definió Juan Courel sobre el momento que atraviesa el Gobierno.

"La caída de imagen del Gobierno es previa al escándalo de Adorni"

Ante la consulta de Crónica, Courel precisó que el último estudio que realizaron arrojó que la imagen positiva del Gobierno está en 38% mientras que la negativa ya superó el 50%.

Asimismo, aclaró que la caída de la imagen positiva del Gobierno "es previa al escándalo de Adorni" ya que empezó a registrarse en noviembre. Lo atribuyó a las dificultades económicas que afectan a gran parte de la población. En este punto, mencionó la inflación que "si bien puede haber bajado al principio, sigue existiendo, siendo un problema" y también "está el tema del endeudamiento ya que una persona puede tomar deuda hasta cierto punto, pero si en algún momento no mejora su capacidad de ingreso, tarde o temprano va a repercutir en su calidad de vida".

Courel apuntó que la caída en la imagen positiva del Gobierno es previa al escándalo Adorni.

"Por eso cuando el ministro de Economía (Luis Caputo) sale a contradecir que el endeudamiento es un problema, es desconocer la realidad y más que calmar las aguas, lo que hacen es provocar mayor irritación", criticó Courel.

Por otra parte, al retomar sobre las consecuencias sobre el caso Adorni y la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, sostuvo que "el problema va más allá de la imagen positiva del Gobierno y tiene que ver con la pérdida de confianza y de credibilidad en un momento en el que lo necesitan".

"Al no tener resultados económicos que impacten positivamente en la vida de la mayoría de la gente, lo que le queda es la promesa de que el esfuerzo actual va a rendir en algún momento en el futuro y para eso hace falta generar confianza", sentenció Courel.