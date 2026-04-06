Citaron a declarar al ex futbolista Hugo Morales, el primer dueño del departamento que compró Manuel Adorni

En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso nuevas medidas de prueba y citó como testigo al ex futbolista Hugo Morales.

El ex jugador de Huracán, Lanús y la Selección Argentina deberá declarar en relación con la compra de un departamento realizada por el funcionario en noviembre de 2025 por 230.000 dólares, inmueble que anteriormente le pertenecía.

Según la investigación, Morales había vendido esa propiedad en abril de 2025 por 200.000 dólares a dos jubiladas. Meses después, el jefe de Gabinete adquirió el mismo bien, ubicado en Caballito, mediante un préstamo hipotecario no bancario otorgado por esas mujeres.

El frente del edificio ubicado en Miró al 500 donde se encuentra el departamento de Adorni.

Las jubiladas, sin embargo, en declaraciones públicas aseguraron no conocer a Adorni ni haberle prestado dinero.

En este contexto, Morales fue convocado a declarar este martes por videoconferencia ante el fiscal que lleva adelante la pesquisa.

Cómo sigue la investigación

Para el miércoles, en tanto, fue citada en Comodoro Py la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la operación de compraventa realizada por el funcionario.

La fiscalía también solicitó un "historial completo de dominio" de los inmuebles vinculados a Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti, en la mira de la Justicia.

El requerimiento incluye información sobre titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y otros antecedentes registrales de las propiedades bajo análisis.

Asimismo, se pidió a los consorcios detalles sobre el pago de expensas, las cuentas desde las que se abonan y si se realizaron "eventuales obras o mejoras". También se buscan registros de ABL y otros tributos.

Entre los bienes investigados figuran el departamento de Caballito y una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

De acuerdo con la denuncia, ambos habrían sido adquiridos sin la venta previa de otras propiedades, entre ellas un departamento en Parque Chacabuco y un inmueble en La Plata.

El origen de la denuncia

La causa que investiga al jefe de Gabinete se inició a partir de una presentación de la diputada Marcela Pagano, quien advirtió sobre un presunto incremento patrimonial del 500% en un corto período y posibles omisiones en declaraciones juradas.

Además de las operaciones inmobiliarias, la investigación abarca viajes al exterior, entre ellos un vuelo privado a Punta del Este en febrero de 2026, así como gastos que excederían los ingresos declarados.