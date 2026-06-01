¡Alarmante! En Argentina hay un femicidio cada 30 horas

En los últimos 11 años se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género en Argentina por lo que se produjo un femicidio cada 30 horas según el relevamiento realizado por el Observatorio "Adriana Marisel Zambrano" de la asociación civil La Casa del Encuentro.

El informe se conoció a dos días de una nueva marcha de Ni Una Menos y en medio de la conmoción en todo el país por el brutal femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que hallada muerta el sábado pasado en Córdoba.

De acuerdo con el estudio, desde el 3 de junio de 2015, cuando se produjo la primera movilización Ni Una Menos, hasta el 27 de mayo de 2026 hubo 3.073 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 78 transfemicidios, cuatro lesbicidios y 269 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Uno de los datos más impactantes del informe es que 3.840 hijas e hijos quedaron sin madre a causa de estos crímenes.

Informe sobre femicidios realizado por el observatorio "Adriana Marisel Zambrano" de La Casa del Encuentro.

Además, según el relevamiento, gran parte de los femicidios fueron cometidos por personas cercanas a las víctimas ya que 1.219 fueron perpetrados por parejas y otros 670 por ex parejas. También hubo 353 asesinatos cometidos por conocidos o vecinos.

Asimismo, desde la asociación señalaron que 987 víctimas fueron asesinadas en su propia vivienda y otras 798 en hogares compartidos con el agresor.

También indicaron que 436 mujeres habían realizado denuncias previas por violencia de género y que en 188 casos los asesinos tenían medidas cautelares vigentes al momento de los hechos.

El impacto del caso Agostina Vega: "Debería hacer reaccionar al Estado"

En el documento difundido con los datos del informe, desde La Casa del Encuentro también renovaron críticas al Estado al analizar las fallas que, según evaluaron, se dieron en el caso Agostina Vega, la menor que estuvo casi una semana desaparecida hasta que su cuerpo fue encontrado en un descampado.

"En vísperas de este nuevo 3 de junio, el femicidio de Agostina Vega en Córdoba sacude al país, nos interpela y debería hacer reaccionar a un Estado que no reconoce la existencia de la violencia sexista", advirtieron.

La Casa del Encuentro criticó la investigación del caso Agostina Vega.

Luego, cuestionaron que la madre "intentó hacer una denuncia a las pocas horas de la desaparición de la adolescente de 14 años y una policía que no solo no la tomó, sino que desestimó la desesperación de su familia con el argumento de que debía esperar".

"Según el Ministerio de Seguridad 'la toma de denuncias en casos de personas desaparecidas o extraviadas se regirá de acuerdo a los siguientes principios: Inmediatez, Suficiencia y Judicialización'. Nada se cumplió, demoró el 'Alerta Sofía' y la protección de la escena primaria", lamentaron.

En este marco, exigieron "trabajo articulado, multidisciplinario y federal, respetando y cumpliendo la legislación con organismos, programas y políticas públicas que trabajen en la prevención de la violencia por razones de género y en la protección de quienes se encuentran en peligro".