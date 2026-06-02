Agostina, Dulce y Noelia: los tres femicidios que marcaron la marcha del 3 de junio

Tres femicidios ocurridos en distintas provincias argentinas en el lapso de pocos días generaron una fuerte conmoción nacional y se convirtieron en el centro de la convocatoria de Ni Una Menos para este miércoles 3 de junio frente al Congreso de la Nación. Los casos de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero atravesarán de manera transversal la jornada, bajo la consigna "Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos". Según un informe del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven y la Universidad Nacional del Delta, hubo 99 víctimas letales de violencia machista en Argentina entre el 1° de enero y el 24 de mayo de 2026.

El caso que sacudió a Córdoba

Agostina Vega tenía 14 años cuando desapareció el 23 de mayo en la ciudad de Córdoba, después de salir de su casa para ir a buscar unas empanadas al negocio de su abuelo. Una semana después, su cuerpo fue hallado descuartizado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. La autopsia determinó que murió por asfixia y se encontraron posibles indicios de abuso sexual, aunque el estado en que se encontraba el cuerpo impidió un análisis concluyente.

El principal sospechoso es Gabriel Barrelier, de 33 años, expareja de la madre de la víctima, quien fue detenido e imputado por homicidio agravado por violencia de género. Un taxista fue testigo clave: relató que llevó a Agostina hasta donde la esperaba el acusado la noche de su desaparición. Las cámaras de seguridad captaron a la adolescente ingresando a la vivienda de Barrelier esa misma noche. Lo que selló la investigación fue el rastreo de un vehículo y las señales del celular del imputado, que lo ubicaron durante al menos 40 minutos en el predio donde luego se encontraron los restos.

El caso generó aún más indignación al conocerse que Barrelier tenía antecedentes penales previos: en mayo de 2025 había sido detenido por privación ilegítima de la libertad agravada tras el testimonio de una joven que escapó semidesnuda y maniatada de su vivienda, pero recuperó la libertad mediante fianza. "Pienso que ella no tuvo la misma suerte que tuve yo para salir", dijo esa joven al conocer el destino de Agostina.

La joven hallada en una obra abandonada en Misiones

Dulce María Beatriz Candia tenía 17 años cuando su familia denunció su desaparición el 17 de mayo en el barrio Avanti de Eldorado, Misiones. Casi dos semanas después, el 28 de mayo, su cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición dentro de una construcción abandonada en el barrio El Tucán, a pocas cuadras de su domicilio. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica y la causa fue caratulada como femicidio.

Este lunes, la Policía de Misiones detuvo al principal sospechoso, identificado con las iniciales M. A. Y., de 46 años, en el barrio 20 de Junio. La investigación quedó a cargo de la jueza María Laura Rodríguez, del Juzgado de Instrucción N°1 de Eldorado, y continúa con el análisis pericial de dos teléfonos celulares secuestrados que podrían aportar elementos clave. El caso también expuso una falla del sistema: vecinos y familiares denunciaron que nunca se activó la Alerta Sofía tras la desaparición de la menor. "Jamás hicieron alerta por la desaparición de la nena. Lo dejaron así, como algo normal", sostuvo un vecino.

El femicidio en Temperley

El tercer caso que moviliza la convocatoria ocurrió el sábado pasado en Temperley, partido de Lomas de Zamora. Noelia Carolina Romero, de 30 años, fue secuestrada y asesinada a puñaladas por su pareja, Tomás Adrián Núñez, también de 30 años, en su propio domicilio de la calle Lavalle al 1700.

Noelia logró llamar al 911 antes de ser asesinada. "¡Mi novio me tiene de rehén, necesito ayuda!", alcanzó a decirle a la operadora. Tras horas de negociación fallida, efectivos de la Policía Bonaerense debieron ingresar por los techos: cuando llegaron al interior de la vivienda, Romero ya estaba muerta con heridas de arma blanca en el tórax y el cuello. Núñez intentó suicidarse con el mismo cuchillo y fue hospitalizado en el Hospital Luisa C. de Gandulfo, donde permanecía internado fuera de peligro hasta este lunes. La investigación está a cargo de la UFI N°17 de Lomas de Zamora y el fiscal Jorge Grieco. La principal hipótesis apunta a que el móvil habría sido una infidelidad.