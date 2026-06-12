Néstor Ortigoza fue imputado en la causa por violencia de género y declarará en agosto

El ex futbolista Néstor Ortigoza fue formalmente imputado por lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género contra su expareja, Lucila Cassiau. Según trascendió, el campeón con San Lorenzo de Almagro deberá presentarse a prestar declaración indagatoria el próximo 5 de agosto a las 10:00 en la sede fiscal de Ezeiza.

La medida fue tomada por la fiscal María Lorena González, titular de la UFI N°3. Tras evaluar el expediente, la funcionaria determinó que existen "motivos bastantes para sospechar" que el ídolo de San Lorenzo tuvo participación directa en los hechos de violencia denunciados.

Lucila Cassiau denunció a Néstor Ortigoza por violencia de género.

La causa se originó a partir de una denuncia radicada en 2024 por Cassiau. En ese marco, el proceso judicial logró avanzar de manera significativa en las últimas horas luego de que la fiscalía reuniera un importante material probatorio.

Entre las pruebas más destacadas que constan en el expediente se encuentran registros fílmicos de las agresiones, fotografías y un peritaje psicológico. Estas evidencias permitieron a la Justicia constatar la veracidad de los relatos sobre maltratos físicos y verbales.

Varios testimonios lo complican al jugador

El caso cuenta con testimonios determinantes, como el de una exempleada doméstica. Esta persona declaró haber intervenido en un violento episodio de 2015 en el que el exmediocampista golpeó a la víctima mientras se encontraba en posición fetal.

Esta nueva imputación se suma a los complejos antecedentes judiciales del exdeportista. Mientras avanza este proceso, el club ya había determinado su suspensión institucional, marcando un momento muy crítico a nivel personal y público para el paraguayo.