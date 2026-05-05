"Gracias a Dios está sano y salvo": la emoción del abuelo del niño "N" de Corrientes tras el hallazgo

El abuelo materno del Niño N confirmó este martes que su nieto de 6 años fue encontrado sano y salvo en la provincia de Corrientes, y no pudo contener la emoción, luego de días de angustiante búsqueda.

"Apareció. Tengo la noticia de que ya está acá, sano y salvo. Simplemente estamos viajando hacia el lugar y gracias a Dios apareció", expresó Juan Riquelme a la prensa.

La mamá del nene ya estaba en camino al paraje para el reencuentro con su hijo mientras el hombre dialogaba con los medios periodisticos. Por su parte, el padre del menor quedó detenido.

La Policía de Corrientes localizó al menor en el paraje El Duraznillo, sobre el kilómetro 1.7 de la ruta 12, en la zona de Goya. Estaba con su padre, Josias Santos Regis, quien fue aprehendido en el lugar.

El nene fue encontrado sano y salvo.

Según vecinos, padre e hijo habían pasado las últimas noches en la casa de un trabajador rural de apellido Espíndola, a quien conocieron el domingo en un bar de la ruta.

El rol del abogado Codazzi

La intendenta de San Isidro, Vilma Ojeda, señaló que el abogado Codazzi habría sido quien sugirió llevar al padre y al nene hasta ese paraje. Codazzi fue detenido el lunes por la noche en Esquina, acusado de haberlos trasladado en su camioneta.

Su nombre ya está ligado a otro caso resonante en Corrientes: la desaparición de Loan Danilo Peña, de 5 años, visto por última vez el 13 de junio de 2024.

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