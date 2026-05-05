El relato del peón que encontró a "N", el nene que había desaparecido en Corrientes: "Tenía hambre"

Las autoridades de la provincia de Corrientes hallaron esta tarde a N., el nene de 6 años que estaba desaparecido desde el domingo pasado. El menor fue localizado por un peón que divisó al niño junto a su padre, Josías Santos Regis, quien se encontraba prófugo de la Justicia.

Francisco Espíndola, un trabajador rural de la localidad de Esquina, lo encontró cuando realizaba sus tareas habituales. Según declaró, el sospechoso y el menor le hicieron señas para pedirle algo de comer.

La actitud del padre, quien pidió al trabajador que no informara sobre su presencia en el lugar, motivó a Espíndola a dar aviso inmediato a su patrón, que contactó de inmediato a la Policía.

El menor estaba desaparecido desde el domingo pasado.

Al llegar las fuerzas de seguridad al predio, se procedió a la detención del padre del menor. "Lo esposaron delante mío, yo solo le di de comer al nene. El gurí gritaba y pedía que no lo maten al papá", declaró Espíndola.

Tras el arresto, se activó el protocolo de asistencia sanitaria para evaluar el estado de salud del menor. Personal médico intervino en el lugar y, una hora después, se dio el reencuentro con su madre.

El trabajador rural explicó que nunca pensó en "ver algo así". "El hombre estuvo detenido acá como una hora y yo después volví a hacer mis tareas al campo", explicó el peón.

"N" llevaba desaparecido desde el domingo por la noche. De acuerdo con los registros policiales, Santos Regis huyó con su hijo tras protagonizar un ataque con arma de fuego.

En dicho episodio, un vecino de la zona resultó herido de bala, lo que derivó en una carátula por lesiones y presunto secuestro.

Además, en las últimas horas, la Justicia de Corrientes ordenó la detención del abogado José Fernández Codazzi. Se lo investiga por su presunta participación en el encubrimiento del sospechoso y por haber facilitado la logística de la fuga durante las primeras horas del hecho.

El arresto de Codazzi se hizo efectivo el lunes por la noche. Actualmente, el letrado permanece bajo custodia policial y fue trasladado a la zona de San Isidro.

La situación procesal del abogado se complicó tras su propia declaración ante la fiscalía, en la que admitió haber transportado a Santos Regis y al menor en su vehículo particular.

Por su parte, "N" quedó bajo resguardo de los organismos de protección de menores de la provincia para recibir contención psicológica.

La causa continúa bajo secreto de sumario en ciertos apartados para evitar la alteración de pruebas que vinculen al abogado detenido con el plan de evasión del principal imputado.