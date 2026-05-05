Así detuvieron al padre de "N", el chico encontrado en Corrientes tras dos días de angustia

Luego de que N.S.R., el niño correntino de 6 años desaparecido desde el hace dos días fuera hallado sano y salvo en el paraje El Duraznillo, departamento de Goya, Corrientes, su padre, Josías Santos Regis, que estaba junto a él, fue detenido por la Policía provincial.

El hombre, sobre quien pesaba un pedido de captura tras haber protagonizado un violento episodio el domingo -donde se dio a la fuga luego de dispararle a otro individuo-, quedó a disposición de la justicia bajo los cargos de secuestro.

Por su parte el abogado José Codazzi, que representaba al padre del niño y que se hizo conocido por su anterior defensa de Laudelina Peña en el caso de Loan Danilo Peña, fue arpehendido horas antes después de que las cámaras de seguridad lo comprometieran.

Los videos mostraron a Santos Regis ingresando al domicilio de Codazzi la noche de la desaparición. Ante la evidencia, el abogado se presentó en la Fiscalía y admitió haber trasladado al padre y al hijo en su camioneta hasta el kilómetro 720 de la Ruta Nacional 12, un área inhóspita y despoblada.

Tras esa confesión, el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), Javier Gustavo Mosquera, ordenó una serie de medidas urgentes, como la incautación de la camioneta del abogado y el allanamiento a su oficina.

El letrado ya había sido cuestionado por su accionar en la causa Loan, donde se lo señaló por maniobras para desviar la investigación hacia la hipótesis de un accidente automovilístico.

¿Cómo está el menor ?





A simple vista, el menor está en buen estado de salud, pero será sometido a chequeos médicos de rutina y entrevistas con el gabinete psicológico para ser restituido a su familia, mientras se define la situación procesal de ambos detenidos.