¡Últimos detalles! Tras el hallazgo del nene de 6 años, avanza la investigación sobre lo sucedido

Tras el hallazgo del nene de seis años, que estaba desaparecido, en la zona de El Duraznillo, provincia de Corrientes la Justicia busca determinar lo sucedido y no descarta ninguna hipótesis por el momento.

Hay dos detenidos, uno es Josías el papá del menor y el abogado José Codazzi. Según los investigadores una antena en la zona de Goya aportó información para la búsqueda. Un baqueano también dio aviso cuando ser los cruzó.

La sospecha es que el progenitor buscaba llevar al menor a Brasil. Aún no se estableció con qué fin.

Josías es ciudadano brasilero y no estaba en condiciones legales en el país. Había sido denunciado por violencia de género por su exmujer y madre de sus dos hijos.

"En este momento mi hermana con mi sobrino, con mi papá, la abogada y mi novio que es el tío. Felicidad, ahora estamos tranquilos y felices, esa es nuestra sensación en este momento", dijo en exclusivo a Crónica la tía del nene.

"Estuvimos todo el tiempo buscando, todo el tiempo salimos a preguntar a los vecinos, las cámaras, salimos a recorrer para poder tener algún tipo de información. A la vez la policía estaba haciendo su trabajo", recordó.

"Teníamos el presentimiento de que hoy iba a ser el día que nos íbamos a encontrar con él", afirmó la tía.

El nene fue llevado al Hospital Regional Muniaurra, en la localidad de Goya, para realizarle los chequeos médicos de protocolo. Se encuentra en buen estado de salud.

En el paraje Duraznillo, a 40 kilómetros de Goya, el menor estaba con su padre, quien terminó detenido por la policía provincial.

La confirmación fue oficializada por la Policía de Corrientes, tras un operativo contrarreloj que se extendió por 48 horas. El nene pasó ese tiempo en una zona de difícil acceso.

La desaparición

Todo comenzó el pasado domingo por la noche en el barrio Manzini. Allí, el captor protagonizó un ataque armado donde un vecino resultó baleado, para luego huir con el menor hacia el monte.

El Ministerio de Seguridad activó el alerta Sofía. Las fuerzas de seguridad bloquearon rutas y rastrillaron caminos rurales en toda la provincia.

La Justicia mantiene ahora tres causas abiertas contra el detenido, incluyendo el secuestro del nene y el intento de homicidio.

Situación del abogado

Por su parte, Codazzi fue trasladado el lunes por la noche hasta una zona rural de San Isidro para señalar dónde había dejado al nene y su papá. El letrado, salpicado por el Caso Loan, quedó en la mira por facilitar la camioneta para la fuga del secuestrador. Bajo una fuerte custodia policial, Codazzi debió reconstruir el recorrido que hizo con Josías, alias "El Brasileño". Según las cámaras de seguridad, el prófugo y el nene de 6 años fueron directo a las oficinas del abogado tras el tiroteo en Esquina.

Sus oficinas fueron allanadas y su vehículo secuestrado. Los investigadores confirmaron que el abogado dejó a los fugitivos en el paraje La Tercera, en una zona de difícil acceso cerca de la ciudad de Goya.



