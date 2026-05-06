Tras agonizar 9 días, murió mujer policía atropellada por un camión

Este miércoles se informó oficialmente que dejó de existir la mujer que fue atropellada el pasado 27 de abril cuando cumplía funciones como agente de seguridad vial.

El hecho ocurrió cuando junto a otros policías estaba cumpliendo su turno de servicio sobre el Acceso Sur, tramo de ingreso a la ciudad de Mendoza, sobre la ruta nacional 40, a la altura de un mall a cielo abierto ubicado en la localidad de Guaymallén.

En ese momento se informó que el camión impactó contra la camioneta Amarok color blanco y ploteada con los colores identificatorios de policía vial municipal, cuando participaban un operativo alrededor de la hora 22,50, plena noche.

El camión de gran porte marca Iveco y de color blanco atropelló los conos que estaban sobre el asfalto, al vehículo que estaban inspeccionando y a la camioneta de la vial. En ese momento las víctimas fueron el conductor requisado y dos agentes viales, resultando más perjudicada Nadya Evelyn Camus por la gravedad de sus heridas.

Desde ese momento la mujer quedó internada en grave estado, agonizó durante nueve días y en la mañana de esta jornada finalmente se produjo el desenlace fatal.

Luego del incidente el conductor frenó su pesado camión dos kilómetros después. Al momento de quedar detenido declaró que solo vio los conos que estaban sobre la ruta y que nunca se enteró del daño que ocasionó contra las tres personas y los dos vehículos.

Policía Científica procedió a actuar de acuerdo a lo solicitado por la Oficina Fiscal interviniente. En primer lugar se le requirió toda la documentación personal y de la movilidad. Se consultaron sus antecedentes penales y finalmente se le practicó el examen de alcoholemia. El resultado fue negativo con el 0% de alcohol en sangre.

Con el correr de las horas, la justicia penal endurecerá los cargos contra el chofer responsable del choque, dado a que ahora hay una víctima fatal en el expediente que tramita la Fiscalía con jurisdicción en la localidad de Guaymallén, ubicada en el Gran Mendoza.