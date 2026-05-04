Los hechos policiales más destacados en Mendoza en las últimas horas

Luego del fin de semana largo Mendoza da cuenta de algunos hechos que han sido destacados desde la madrugada del lunes. A Saber:

-Desde primeras horas se reportó un principio de incendio en una vivienda ubicada en calle Talcahuano al 2000 en la zona de Godoy Cruz. Testigos indicaron que se prendió fuego un tablero. En el lugar actuó personal de bomberos y se informó que no se registraron personas heridas.

-Un segundo incendio afectó el sector de lavandería de un complejo habitacional en el departamento Maipú. El hecho fue denunciado a media mañana en calle Moreno del distrito Coquimbito. Allí se informó que rápidamente actuó personal de bomberos y no hubo personas afectadas.

-Atropellaron a una estudiante del secundario. Sucedió en pleno centro. El hecho tuvo lugar en Avenida San Martín y capitán de Fragata Moyano. Fue asistida por personal médico del Servicio Coordinado cuando se dirigía a iniciar la jornada escolar. Al conductor le realizaron el control de alcoholemia, el cual dio resultado negativo, sin embargo, quien manejaba tenía la licencia de conducir vencida, por lo que le retuvieron el vehículo.

-Intentaron robarse cables de una obra en Godoy Cruz y los detuvieron. Una pareja de sospechosos fue aprehendida en el barrio Bancario, con un cuchillo entre sus ropas.

-Policías sorprendieron a un hombre que llevaba marihuana escondida en una campera. El operativo se realizó en la intersección de calles Chile y Santa Fe en el distrito Mayor Drummond en Luján de Cuyo. El operativo fue llevado adelante por la Unidad Especial de Patrullaje de ese departamento.

-Incidente vial en San Rafael: cuatro hombres resultaron heridos tras caer por un acantilado. El hecho tuvo lugar en la Ruta Provincial 173, a la altura del kilómetro 38. Fue caratulado como "lesiones culposas" y tuvo como protagonista al conductor de una camioneta Toyota Hilux color blanco que circulaba de norte a sur. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado, que comenzó a derrapar y terminó cayendo aproximadamente 15 metros por un acantilado, quedando detenido sobre su lateral derecho. Como consecuencia del impacto, el vehículo sufrió destrucción total.

- Un hombre de 72 años murió en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta 82, a la altura del kilómetro 21, en la zona de Blanco Encalada, departamento de Luján de Cuyo. El hecho quedó caratulado como homicidio culposo. La víctima era un jubilado, domiciliado en Potrerillos, quien conducía un Fiat Palio gris en dirección oeste quien chocó contra la rueda izquierda de un camión Scania que circulaba en sentido contrario.

-Inseguridad en Luján de Cuyo. Dos delincuentes fueron detenidos cuando intentaron robar en un Centro Integral Comunitario. El hecho sucedió alrededor de las 3 de esta mañana en la zona de Agrelo. Los acusados habrían ingresado al predio con intenciones de robo, provocando destrozos en su accionar. No trascendió en esta instancia si lograron sustraer elementos antes de ser interceptados por la Policía. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que dispuso las medidas de rigor para avanzar con la investigación y determinar la responsabilidad de los involucrados en el hecho.

- La Justicia civil de General Alvear ordenó a la Dirección General de Escuelas indemnizar a la madre de un niño que sufrió una lesión en el pie tras caer de un tobogán en su escuela. El monto fijado por daños y perjuicios asciende a casi $12 millones. El hecho ocurrió el 9 de abril de 2024, en la escuela "Sebastián Samper", cuando el menor se encontraba en el patio de juegos. Según consta en la causa, el niño se sentó para deslizarse por un tobogán, pero al caer al suelo se dobló el pie izquierdo. Debido al fuerte dolor, la docente a cargo lo trasladó en brazos hasta el aula y luego fue derivado al Centro de Salud "Los Compartos", ubicado frente al establecimiento. Posteriormente, el menor fue internado en el Hospital Enfermeros Argentinos, donde le realizaron distintos estudios. A raíz de la lesión, el niño debió llevar yeso hasta la rodilla durante 60 días y luego someterse a un proceso de rehabilitación con sesiones de fisioterapia.

-Volvió a aumentar el precio de los combustibles en Mendoza. El litro de nafta súper en la petrolera Shell pasó a costar 2099 pesos y la V- Power 2399. En la estatal YPF el litro de súper pasó a costar 2033 pesos y la infinia 2215.

-Desde hoy la zona este de Mendoza estrena el funcionamiento de la tarjeta SUBE para el pago de los pasajes en el transporte público. Se permitirá abonar con tarjeta, billeteras virtuales y medios bancarios.

- Más de 54.000 turistas eligieron Mendoza en el fin de semana largo por el Día del Trabajador. Así lo dio a conocer el observatorio turístico de la provincia.