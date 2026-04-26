"Se dispararán algunos tiros": la frase premonitoria de la vocera de Trump tras el ataque en Washington

Las declaraciones previas de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, adquirieron un nuevo significado tras el ataque que obligó a evacuar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la tradicional cena de corresponsales.

Horas antes del evento, Leavitt había adelantado en una entrevista televisiva que el discurso del mandatario tendría un tono confrontativo. Sus palabras, que en ese momento parecían una figura retórica, cobraron otra dimensión tras lo sucedido.

En diálogo con el conductor Jimmy Failla, la funcionaria sostuvo: "Él está listo para la batalla".

Y añadió: "Puedo decir que su discurso de esta noche será un clásico Donald Trump: será gracioso, entretenido y se dispararán algunos tiros".

El incidente se produjo cuando el presidente y miembros de su gabinete ya se encontraban ubicados en el salón principal del evento.

El protocolo de emergencia

En ese momento, los servicios de seguridad activaron un protocolo de emergencia al detectar a un hombre armado que intentaba ingresar al recinto donde se desarrollaba la cena.

Frente a la amenaza, agentes del Servicio Secreto desplegaron un operativo inmediato para resguardar al mandatario y al resto de los asistentes.

Como parte del procedimiento, Trump y otros funcionarios fueron evacuados rápidamente del lugar para evitar cualquier riesgo dentro del evento.

La intervención de las fuerzas de seguridad permitió controlar la situación en pocos minutos, sin que se registraran personas heridas.

El episodio generó un fuerte impacto tanto por su gravedad como por la coincidencia con las declaraciones previas de la vocera presidencial.

Aunque formuladas en sentido figurado, las expresiones de Leavitt terminaron adquiriendo una connotación literal tras el intento de irrupción armada, mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias y motivaciones del sospechoso.