Trump volvió a referirse al ataque en Washington: "Fue un loco, un lobo solitario"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, brindó nuevas declaraciones este domingo tras el episodio de violencia registrado durante la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el hotel Washington Hilton. En una conferencia de prensa convocada de urgencia, el mandatario buscó llevar calma y aseguró que el atacante "nunca estuvo cerca" de poner en riesgo su integridad ni la de los principales funcionarios presentes.



Acompañado por la primera dama, Melania Trump, y el titular del FBI, Kash Patel, el jefe de Estado detalló cómo se desarrolló la evacuación del lugar luego de que un hombre armado con un rifle fuera interceptado por los equipos de seguridad. Según relató, en los primeros segundos reinó la incertidumbre entre los asistentes: "Podría haber sido el ruido de una bandeja o de una bala", expresó, al describir la confusión que se vivió en el salón.

De acuerdo con la versión oficial, el sospechoso intentó atravesar los controles de ingreso al evento, pero fue reducido antes de acercarse al área donde se encontraban las principales figuras del poder político estadounidense, entre ellas el vicepresidente JD Vance y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Cole Allen, el detenido por el ataque en el hotel en el cual Trump ofrecía una cena de gala.

Trump destacó la actuación del Servicio Secreto, al que elogió por su rapidez y eficacia. Incluso comparó el operativo con el atentado sufrido en julio de 2024 durante un acto en Butler, donde resultó herido. "Él no estaba de ningún modo cerca de traspasar las puertas del salón. El salón estaba sellado", remarcó el mandatario ante los periodistas.

Pese a la gravedad del hecho, el presidente también dejó espacio para una breve ironía sobre los riesgos del cargo. "Nunca me dijeron que esta era una profesión tan peligrosa; si Marco (Rubio) me lo hubiese dicho, a lo mejor habría pasado de esto", comentó. Sin embargo, rápidamente retomó un tono más serio al referirse al detenido, a quien definió como "un loco" y deslizó que podría tratarse de un "lobo solitario", sin vínculos con organizaciones externas.

Mientras el FBI avanza con la investigación -incluyendo el análisis de testimonios y material fotográfico-, Trump aseguró que el incidente no alterará su agenda política.