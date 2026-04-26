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Domingo, 26 de abril de 2026

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Intento de asesinato a Donald Trump: qué se sabe del sospechoso detenido

Cole Allen, de 31 años y profesor part-time de Los Ángeles, efectuó al menos tres disparos antes de ser reducido por el Servicio Secreto. Un agente resultó herido.

Cole Allen, de 31 años, residente en Los Ángeles y profesor de tiempo parcial, fue identificado como el hombre que abrió fuego durante la White House Correspondents' Dinner en Washington, obligando al presidente de Estados Unidos Donald Trump a ser evacuado de urgencia.

Según los primeros reportes oficiales, el tirador efectuó al menos tres disparos antes de ser reducido por agentes del Servicio Secreto. Un agente de seguridad resultó herido, aunque su chaleco antibalas impidió consecuencias fatales.

El propio Trump lo calificó, a través de Truth Social, como "una persona muy enferma que tenía varias armas"

Las primeras imágenes del sospechoso esposado y reducido en el lugar fueron difundidas por el mandatario en esa misma red social.

De acuerdo con la información disponible tras su detención, Allen no registraba antecedentes públicos de alto perfil ni una afiliación política confirmada.

Algunos medios señalaron que habría manifestado simpatía por la campaña de Kamala Harris, aunque esa versión no fue verificada por fuentes oficiales hasta el momento.

Los investigadores analizan el entorno personal del detenido, su actividad reciente y el posible móvil del ataque, mientras continúa la recolección de pruebas.

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