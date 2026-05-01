El Pentágono cerró un acuerdo con siete gigantes tecnológicos para blindar su defensa con Inteligencia Artificial

El Pentágono, también conocido como Departamento de Defensa de los Estados Unidos dio un paso decisivo en la integración de tecnología de vanguardia al anunciar un acuerdo masivo con siete de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo.

Según trascendió en los medios norteamericanos, esta nueva hoja de ruta busca profundizar la implementación de inteligencia artificial en las estructuras más reservadas del aparato militar de ese páis.

Trump pretende mejorar la seguridad de su país, en medio de la tensión en Medio Oriente.

El objetivo central de la iniciativa es actualizar las capacidades de combate y análisis de datos de las fuerzas armadas. A través de la diversificación de sus proveedores, Washington pretende evitar la vulnerabilidad que implicaría depender de una sola firma, garantizando así una infraestructura tecnológica más potente para la seguridad nacional.

El grupo de seleccionados incluye a jugadores dominantes del sector como SpaceX, OpenAI, Google y NVIDIA. Junto a ellos, Microsoft, Amazon Web Services y la firma Reflection completan el esquema de socios que tendrán acceso a los entornos más restringidos del Pentágono, operando bajo estrictos protocolos de confidencialidad.

Estas compañías trabajarán en redes clasificadas de alta seguridad, específicamente en los denominados "niveles de impacto 6 y 7". En estos espacios virtuales se procesa información sensible relacionada con la inteligencia estratégica, la planificación de misiones tácticas y la ejecución de operaciones críticas en tiempo real.

La exclusión de Anthropic generó polémica

El anuncio no estuvo exento de polémica debido a la exclusión de Anthropic, un actor fundamental en el desarrollo de modelos de lenguaje avanzados. La ausencia de esta firma resalta las crecientes fricciones entre los valores corporativos de las tecnológicas y las exigencias operativas del Estado Mayor estadounidense.

El punto de ruptura se originó en una cláusula impuesta por Defensa que exige libertad absoluta para aplicar estas herramientas en "cualquier uso legal". Anthropic rechazó estas condiciones, manifestando su preocupación ética sobre el empleo de su tecnología en sistemas de vigilancia interna o en el despliegue de drones de ataque autónomos.

La tensión escaló a principios de 2026, cuando el Gobierno estadounidense calificó oficialmente a Anthropic como un "riesgo para la cadena de suministro". Esta etiqueta técnica selló su marginación de los contratos federales y bloqueó cualquier posibilidad de colaboración con otros contratistas vinculados al sector de defensa.

En la actualidad, el conflicto se desplazó a los tribunales, donde la empresa inició acciones legales contra la administración central.