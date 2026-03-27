El Pentágono evalúa el envío de otros 10.000 efectivos militares a Medio Oriente

El Pentágono se encuentra evaluando la posibilidad de enviar hasta 10.000 soldados adicionales a Medio Oriente, según informó este viernes el diario The Wall Street Journal.

El objetivo de este potencial despliegue es ofrecer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un abanico de opciones militares más amplio, complementando los esfuerzos diplomáticos en curso en la región.

Refuerzo de la presencia militar existente

Esta nueva fuerza, que probablemente estaría compuesta por unidades de infantería y vehículos blindados, se sumaría a los efectivos que Estados Unidos ya mantiene desplegados en la zona.

Actualmente, la presencia estadounidense cuenta con unos 5.000 marines y miles de paracaidistas pertenecientes a la 82ª División Aerotransportada.

Si bien el informe, basado en fuentes del Pentágono difundidas en medios locales, no especifica los puntos exactos donde se ubicarían las tropas, se espera que se sitúen a una distancia estratégica que permita eventuales acciones contra Irán.

Específicamente, se menciona la posibilidad de alcanzar la isla de Jarg, considerada un centro vital para las exportaciones petroleras de ese país.

Posturas oficiales y contexto diplomático

Desde la Casa Blanca, la portavoz adjunta Anna Kelly evitó confirmar el despliegue, pero reafirmó la postura de la administración.

"Todos los anuncios sobre despliegues de tropas provendrán del Departamento de Guerra. Como hemos señalado, el presidente Trump siempre dispone de todas las opciones militares", declaró la funcionaria citada por el diario neoyorquino.

Este análisis militar se da en un contexto de alta tensión, a pesar de que el presidente Trump afirmó previamente el jueves que pausaría durante 10 días más los ataques previstos contra instalaciones energéticas iraníes.

El mandatario aseguró que las conversaciones entre ambas partes "avanzan muy bien". Por su parte, aunque Irán ha rechazado públicamente un plan de paz de 15 puntos propuesto por Estados Unidos, reportes de The New York Times indican que consideraría de forma privada reunirse con negociadores estadounidenses en Pakistán en los próximos días.