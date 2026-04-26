El atacante de Donald Trump planificó el golpe hospedándose en el mismo hotel del evento

Avanza la investigación por el tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca, episodio que obligó a evacuar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El principal sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, fue detenido tras el hecho luego de haber planificado el ataque con varios días de anticipación, según las reconstrucciones oficiales de la justicia norteamericana.

El itinerario del sospechoso

De acuerdo con los datos recolectados por los investigadores, Cole Tomas Allen viajó desde California hasta Washington siguiendo un itinerario que incluyó un tramo en tren hasta Chicago.

Una vez en la capital estadounidense, el atacante se hospedó en el mismo hotel Hilton donde se desarrollaba la tradicional gala, un dato que refuerza la hipótesis de que conocía de antemano el lugar y el evento.

El secretario de Justicia en funciones, Todd Blanche, confirmó que el detenido portaba dos armas de fuego que habrían sido adquiridas en los últimos dos años.

Este hallazgo es clave para determinar la logística detrás del intento de magnicidio en un contexto de máxima seguridad federal.

Hipótesis sobre el objetivo del ataque

La principal línea investigativa apunta a que el sospechoso tenía como objetivo directo a las altas esferas del poder político.

"Parece que de hecho se propuso atacar a personas que trabajan en el gobierno, probablemente incluido el presidente", señaló Blanche en declaraciones televisivas este domingo.

Con Allen bajo custodia de las autoridades federales, los investigadores buscan ahora determinar si el tirador actuó por cuenta propia o si contó con apoyo externo.

Además, el foco está puesto en las fallas de seguridad que permitieron que un individuo armado lograra vulnerar los controles de un recinto donde se encontraba la plana mayor del gobierno estadounidense y referentes del periodismo internacional.