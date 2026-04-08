Trump amenaza con aranceles del 50% a países proveedores de armas de Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles un nuevo esquema de sanciones comerciales que impondrá aranceles del 50 % a cualquier país que suministre armamento a Irán.

A través de su plataforma Truth Social, el jefe de Estado advirtió que la medida entrará en vigencia de forma inmediata y no admitirá excepciones para los bienes que ingresen al mercado norteamericano desde las naciones señaladas.

Ultimátum a la industria armamentística global

La postura de la Casa Blanca busca asfixiar el flujo de equipos militares hacia la República Islámica.

Según detalló el mandatario, la penalización será total sobre las exportaciones de los países proveedores: "El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50 % sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a EE. UU. con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones!".

Esta advertencia surge en un contexto donde Washington busca consolidar su influencia sobre la región, utilizando el poderío económico como herramienta de control sobre la defensa de terceros países.

Negociaciones y desmantelamiento nuclear

A pesar de la dureza comercial, el presidente afirmó que existe un diálogo fluido con las autoridades iraníes, mencionando que en aquel país se ha vivido lo que calificó como un "cambio de régimen muy productivo".

El enfoque principal de estas conversaciones es la eliminación definitiva de cualquier rastro de energía atómica con fines militares.

"No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad", sostuvo Trump.

Además, precisó que estos materiales han permanecido bajo una "estricta vigilancia satelital" durante el reciente conflicto armado.

El avance de los quince puntos

Respecto al progreso diplomático, el mandatario se mostró optimista sobre la resolución del conflicto tras la tregua temporal anunciada recientemente. Indicó que la hoja de ruta seguida es la propuesta por su administración y no la presentada originalmente por su contraparte.

Al referirse al estado de las conversaciones, el presidente aseguró que "muchos de los quince puntos ya han sido acordados", marcando una distancia con la propuesta previa de diez puntos que se barajaba en las etapas iniciales del acercamiento entre Estados Unidos e Irán.