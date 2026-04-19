Murió María Nieves, la bailarina que llevó el tango a todo el mundo

El mundo de la cultura despide a una de sus figuras más icónicas tras confirmarse el fallecimiento de María Nieves a los 92 años.

Considerada una leyenda eterna del tango, la bailarina y coreógrafa fue una pieza fundamental para la identidad artística de Buenos Aires y la principal embajadora de la danza nacional en los escenarios internacionales más prestigiosos.

Una trayectoria marcada por el éxito global

Nacida en 1934, Nieves inició su camino en las milongas barriales para luego conformar una sociedad artística histórica con Juan Carlos Copes.

En su carrera, su labor fue determinante para la internacionalización del género, alcanzando un hito histórico en la década de los 80 con el espectáculo "Tango Argentino", que revolucionó la percepción del 2x4 en el exterior.

Su estilo, caracterizado por la elegancia y una intensidad escénica inigualable, la mantuvo vigente durante más de siete décadas.

Además de su rol sobre las tablas, se destacó como coreógrafa y participó en diversas producciones cinematográficas, consolidando un legado que trascendió múltiples generaciones de bailarines.

El legado de un símbolo nacional

La partida de María Nieves representa el fin de una era para el tango, aunque su influencia se mantiene intacta en la construcción de la identidad cultural del país.

Su historia, definida por la superación y el esfuerzo, la posicionó como una figura de admiración masiva tanto dentro como fuera del ambiente artístico.

Desde los sectores vinculados al arte destacaron que, pese a su desaparición física, su impronta perdurará en cada pista de baile.

Su figura fue clave en el "renacimiento del tango a nivel global", dejando una huella imborrable que permite que la expresión cultural argentina siga siendo reconocida en cada rincón del planeta.