Empieza el Campeonato de Tango de la Ciudad con una agenda llena de actividades

A partir de este miércoles 6 al domingo 17 de mayo se celebra una nueva edición del Campeonato de Baile de la Ciudad y en esta edición se destaca por sumar por primera vez la categoría Tango Escenario. El certamen se desarrollará en milongas, espacios culturales y en la Usina del Arte, con entrada e inscripción sin costo para los participantes en todas las sedes.

Este certamen busca a los mejores bailarines de tango de la Ciudad, quienes se clasificarán al Festival y Mundial 2026 a realizarse en agosto, también impulsado por el Ministerio de Cultura porteño.

Hoy desde las 18 arranca la competencia en la que bailarán parejas de las distintas categorías: Tango de Pista, Milongueros del Mundo, Milonga y Vals. Y este año, como se mencionó, la novedad es que se suma el Tango Escenario.

Puntualmente, en esta edición bailarán representantes de 39 barrios porteños y 16 provincias de Argentina. También se suman participantes de todo el mundo como Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Bolivia, Rusia, Ecuador, Japón, EE. UU., Polonia, Italia, Canadá, México, China, Finlandia, España, Francia, Reino Unido, Armenia, Suiza y Turquía.

Cabe mencionar que las parejas que obtengan el primer puesto en la categoría Tango de Pista (Adulto y Sénior) y Tango Escenario representarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las finales del Tango BA Festival y Mundial 2026 y cada pareja recibirá un premio de $900.000.

Quienes obtengan el segundo y tercer puesto dentro del torneo, representarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Semifinal del Mundial de Tango 2026, mientras que las parejas que clasifiquen en el cuarto y quinto puesto participarán desde los cuartos de final del Mundial de Tango 2026.

En la categoría Milongueros del Mundo (Sénior y Adulto), las parejas ganadoras obtendrán el pase a la Semifinal del Tango BA Festival y Mundial 2026 y un premio de $900.000. Las parejas ganadoras en la categoría Milonga y Vals recibirán un premio de $900.000.

Las sedes y horarios del Campeonato de Tango de Buenos Aires

Todas las sedes y horarios del Campeonato de Tango de Buenos Aires 2026.

Respecto a las entradas hay que señalar que son sin costo en las clasificatorias de la Usina del Arte, la Casa de la Cultura y el Espacio Cultural Carlos Gardel, pero por orden de llegada hasta completar la capacidad del espacio.

En las milongas del circuito de la Ciudad se deberá abonar la entrada de acuerdo al valor estipulado por cada espacio, mientras que los participantes inscriptos en cada sede no abonan entrada.

Por último, las entradas para las Semifinales y Finales se podrán reservar a partir del lunes 11 de mayo en la página oficial (tangoba.org).

Los consagrados en el último Campeonato de Tango de la Ciudad

Las parejas ganadoras de la edición 2025 fueron las siguientes:

Tango de Pista Adulto: Ariel Taritolay y Laura Casco Zorzon (también ganadores en la categoría Milonga)

Ariel Taritolay y Laura Casco Zorzon (también ganadores en la categoría Milonga) Tango de Pista Sénior: Javier Santillán y Gladys Rivero

Javier Santillán y Gladys Rivero Milongueros del Mundo Sénior: Orlando Nieto y Marcela Mansilla

Orlando Nieto y Marcela Mansilla Milongueros del Mundo Adulto: Sergei Kurkatov y Ksenia Rubina

Sergei Kurkatov y Ksenia Rubina Vals: Luciano Capparelli y Rocío de los Santos

Agenda del Campeonato de Tango 2026

Por otra parte, tal y como se indicó, la apertura comienza a las 18 en Usina del Arte, donde además de la competencia se realizará una exhibición de baile a cargo de Jonatan Spitel y Betsabet Flores, dos destacados maestros, coreógrafos, campeones mundiales de Tango Escenario.

Luego, la agenda marca que el sábado 16 a las 17 se realizará la final de Tango Escenario en Usina del Arte, que contará con la presentación de la Compañía Tango Desire, dirigida por Carlos Ferreyra, Fernanda Grosso y Alejandro Ferreyra.

Finalmente, el domingo 17 de mayo a las 17 tendrá lugar en Usina del Arte la final de las competencias de pista (Tango de Pista, Milonga, Vals y Milongueros del mundo), donde se hará un homenaje a María Nieves, con la participación del Sexteto de Fabio Hager, Ricky Barrios, Pancho Martínez Pey y Alejandra Gutty.

Show de la Orquesta del Tango de Buenos Aires

Con dirección musical del bandoneonista y compositor Néstor Marconi, la Orquesta del Tango de Buenos Aires se presentará en el Centro Cultural 25 de Mayo, uno de los espacios culturales más representativos de la ciudad. En esta ocasión contará con la participación especial del cantor invitado Esteban Riera.

El concierto propone un recorrido por clásicos del repertorio orquestal y piezas representativas del género. Temas como La noche que te fuiste de Osmar Maderna y José María Contursi con arreglos de Carlos García y Sus ojos se cerraron de Alfredo Le Pera y Carlos Gardel con arreglos de Néstor Marconi, entre otros.

La Orquesta del Tango de Buenos Aires nació en 1980. Es un organismo estable que depende de la Dirección de Música del gobierno porteño. Está dirigida por los maestros Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci.



