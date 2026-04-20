La obra sobre las divas del tango que rinde homenaje a María Nieves

"Ellas son tango", la obra creada y dirigida por Andrea Ghidone que reúne a grandes artistas para rendir tributo a mujeres que fueron y son íconos del género musical, se prepara para recordar a María Nieves sobre el escenario, tras su reciente fallecimiento.

El espectáculo se convirtió en un homenaje a su vida, su arte y su legado eterno en la historia del tango y de la danza argentina.

A pocas horas de la muerte de Nieves, Ghidone la recordó en diálogo con Crónica y la definió como "una mujer que pudo atravesar su propio destino y que con resiliencia, empatía, porte, humildad y elegancia consiguió lo que ni ella imaginaba".

Asimismo, explicó que representarla en el espectáculo "Ellas son tango", con "su humildad sencillez y grandeza es imposible" pero cada noche piensa en que "su sangre corre por mis venas desde el corazón hasta llegar a mis pies... para bailar como ella sola podía, contando con sus pies, lo que ella sentía con cada pieza musical que interpretaba".

La obra en calle Corrientes que homenajea a María Nieves.

De este modo, Ghidone le da vida a su legado: "Un pedacito de ella vivirá en cada una de las bailarinas que como ella eligieron el tango".

Nieves murió el domingo pasado por la mañana a los 91 años. Considerada la mejor bailarina e histórica coreógrafa, fue dueña de una trayectoria que partió en milongas de barrio y llegó a los grandes teatros internacionales.

El show reúne a grandes figuras: Anita Martínez, Marisol Otero, Vanesa Butera y Chino Laborde, junto a la Orquesta Quinteto del Ángel en vivo y un elenco de más de veinte artistas en escena que brindan un espectáculo emocionante.

Las encargadas de encarnar a íconos del tango son: Marisol Otero como Libertad Lamarque, Anita Martínez como Tita Merello, Vanesa Butera como Nelly Omar y Ghidone como María Nieves. Cada interpretación revive la historia de cuatro mujeres fundamentales en el tango argentino y la cultura popular.

Junto a ellas se destaca Walter "Chino" Laborde como la voz, quien al final se luce al cantar "Balada para un loco". También brillan las artistas al interpretar clásicos como "Uno" y "Se dice de mí", así como los cuadros coreográficos de "Tanguera" y "La cumparsita", a cargo de Ghidone.

¿Quién fue María Nieves?

María Nieves Rego, nació en 1934, y consolidó una trayectoria que impulsó la evolución del tango como disciplina artística internacional. Surgida de un entorno humilde, abandonó la educación en cuarto grado para desempeñarse como mucama, mientras de manera autodidacta comenzaba su formación en la danza.

Su figura está estrechamente vinculada a la de Juan Carlos Copes. Juntos lograron conformar una sociedad creativa que operó como el principal motor de exportación del género hacia mercados extranjeros.

La dupla Copes-Nieves se inició en los clubes de barrio y milongas para luego alcanzar la masividad en escenarios como el Luna Park. Durante la década de 1950, la pareja proyectó su trabajo en el exterior, con apariciones en la televisión estadounidense a través de programas de alta audiencia como el de Ed Sullivan.

Este reconocimiento internacional se extendió, llegando a realizar presentaciones privadas para figuras políticas como el ex presidente de Estados Unidos Ronald Reagan.

El aporte de Nieves a la coreografía se destaca por la creación de cuadros icónicos, como el baile ejecutado sobre una mesa, recurso técnico que se integró al repertorio clásico del tango show.

Su metodología de trabajo priorizaba la musicalidad y la capacidad de improvisación sobre la marcha. Al respecto, la bailarina expresó: "Tengo una tremenda oreja: durante un baile puede ser que tenga una laguna, que me equivoque, pero no me paralizo, retomo el ritmo sin problemas".

En 1983, su participación en el espectáculo "Tango Argentino" marcó un punto de inflexión para el género. Las temporadas en París y Broadway no solo revitalizaron su carrera, sino que establecieron los estándares estéticos del tango for export.

Además de su labor en los escenarios, Nieves incursionó en la industria cinematográfica con participaciones en producciones como "Assassination Tango" y el documental biográfico "Un tango más".

El reconocimiento a su labor profesional le valió la instauración del 6 de septiembre como el Día de la bailarina de tango en su honor.