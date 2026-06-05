La histórica rivalidad entre Los Redondos y Soda Stereo: qué había detrás del enfrentamiento

Así como el mundo musical mostró ciertas "rivalidades" en diversos géneros como "The Beatles" y "The Rolling Stones", o los "Guns and Roses" frente a "Nirvana", en el ámbito nacional, se conoce el histórico y largo antagonismo que dividió las aguas de los fanáticos de "Los Redonditos de Ricota" y "Soda Stereo", que marcaron una era en el rock local, pero que entre los músicos de ambos grupos pareció no ser de esa manera.

Todo se inició en los finales de la década de los 80 y potenciada en los 90, en las cuales los fanáticos de ambos grupos se dedicaban fuertes canciones de antagonismo entre unos y otros, algo que se reflejó en el tipo de música, vestimenta y publico de cada uno de ellos.

"¡Es para el Indio que lo mira por TV!", cantaba la hinchada de Soda popularizó en cada uno de los recitales que brindó el trío en la década de los noventas. Un grito que encontraba respuesta en las misas ricoteras, que derechamente deseaban la muerte de Gustavo Cerati.

Como dato anecdótico, hace unos años, en un concierto de Divididos, el público cantó contra el otrora líder de Soda, encontrando la respuesta de Ricardo Mollo, ex Sumo, que dijo "En este país ya se murió mucha gente. Nosotros no queremos que se muera Cerati".

¿Qué dijeron los músicos de la rivalidad?

Esta situación era realmente era lo más cercano a un River-Boca, el clásico del rock argentino, una rivalidad planteada por los mismos fanáticos, pero que, insólitamente, también encontró una suerte de alimento, de correspondencia, en las declaraciones de Gustavo y del Indio Solari.

En 2016, Zeta Bosio se refirió a la rivalidad y, si bien aseguró que "se armó más entre la gente", no le tembló el pulso para opinar sobre su supuesto clásico: "Me parece que la música de los comienzos de los Redondos no es evolucionada, sino más bien un rock básico".

Cerati opinó sobre el "clásico"

En su momento, Cerati también se dio el tiempo de hablar sobre el tema. "Nunca entendí que, mientras yo tocaba en vivo, algunos cantaran contra el Indio. Es cierto que en una canción de Los Redondos el Indio habla de nosotros trepando antenas. A lo mejor le jodió que cantáramos "La Cúpula", pero yo siempre fui un tipo muy esdrújulo y también es cierto que nosotros estábamos ahí arriba. Podíamos hablar de lo que se veía. Eso nunca fue grave. El problema fue que se volvió político".

Una opinión similar a la que tenía el Indio, quien aseguró que "en mi caso nunca existió, y supongo que en el caso de él tampoco. Pelotudeces que tienen que ver con las diferencias, como Boca-River, que existen para alimentar ese vértigo del consumo de las cosas, pero generalmente eso no pasa en la intimidad". Aunque también marcó las diferencias entre ambos: "Él es muy fashion, más frívolo, más cool, y yo más crítico, más ríspido, más ácido".

Palabra del Indio a Gustavo

Tras la muerte de Cerati, en septiembre de 2014, Solari lo despidió a través de su blog y homenajeó a su colega con una sentida carta. "Gustavo, ahora sí vas a poder evitar el cansancio de huir de la muerte".

"Todo este tiempo dormido fue necesario, quizá, para enseñarte a morir consolando a tus queridos. Los verdaderos artistas, estoy convencido, conocen la muerte antes de morir. No se dejan llevar ni un minuto antes ni uno después de reconciliarse con la vida. Dicen por allí que al morir nos es dado conocer el secreto de la música en nuestro primer llanto al nacer".

"En cuanto a lo que me toca, me has hecho disfrutar de tu dulce voz y de tus espléndidos juegos con las guitarras. Tu etapa solista fue sólida y aventurera y es lo que más me gusta de lo que nos has dejado", finalizó.



