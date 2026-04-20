Caso Adorni: la inmobiliaria afirmó que el departamento podría haberse vendido a 345.000 dólares

Los dueños de la inmobiliaria Rucci Propiedades, que tuvieron a su cargo la venta del departamento de Caballito donde Manuel Adorni y su familia viven en la actualidad, se presentaron a declarar este lunes en la causa judicial donde el jefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La martillera Natalia Rucci y su marido, el ex futbolista Marcelo Trimarchi, brindaron detalles de la operación ante el fiscal Gerardo Pollicita. Entre otras cosas, confirmaron que el inmueble fue refaccionado y dijeron podría haber sido vendido en 345.000 dólares, y no en 230.000; la cifra con la que Adorni compró la propiedad mediante un anticipo de U$S30.000 y el resto financiado a un año sin intereses.

Además, ratificaron que Pablo Feijoo fue quien pagó la seña para comprarle al ex futbolista Hugo Morales el departamento de la calle Miró al 500. Esa operación es en la que intervino Rucci Propiedades.

"Acá vino un muchacho (Pablo Feijoo) que dijo que iba a comprar el inmueble. Después, cuando llegó el momento de la escritura, dijo que lo iba a poner a nombre de la mamá de él (Beatriz Viegas) y la otra parte, el otro 50%, a nombre de la mamá del amigo (Leandro Miano, hijo de Claudia Sbabo). Fueron dos muchachos e hicieron eso, lo pusieron a nombre de las mamás, entregaron la plata a Hugo Morales adelante de la escribana, se contabilizó, hubo acuerdo y se firmó la escritura", había comentado la martillera días atrás en una entrevista.

Caso Adorni: cómo sigue la ronda de declaraciones

Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi abrieron la ronda de declaraciones testimoniales en una semana clave para el caso Adorni.

Pablo Feijoo deberá presentarse el miércoles en Comodoro Py. Su citación surge tras los dichos de la escribana del caso, Adriana Nechevenko, que vinculó al hombre como el nexo entre Adorni y las dos jubiladas que le otorgaron una hipoteca no bancaria de 200.000 dólares. La Justicia intenta descifrar por qué dos mujeres que aseguraron no conocer al jefe de Gabinete terminaron financiando la compra de su vivienda a través de un tercero.

La lupa judicial también se posó sobre la casona que el funcionario posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El viernes 24 de abril declarará el constructor Matías Tabar, encargado de las reformas en el lote 380. El fiscal Pollicita le pidió que presente presupuestos, facturas y registros de mensajes por WhatsApp para corroborar quién financió las obras y si esos montos coinciden con la capacidad económica declarada por el ex vocero presidencial.

El cierre de esta ronda de declaraciones está previsto para el lunes 27, con el testimonio del vendedor de la propiedad del country, Juan Cosentino.