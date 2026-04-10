Adorni ocultó a la Justicia porteña la casa en el country Indio Cua cuando fue candidato a legislador

El jefe de Gabinete Manuel Adorni ocultó parte de su patrimonio cuando fue candidato a legislador por La Libertad Avanza en 2025.

En una declaración jurada presentada ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, el funcionario omitió la casa que tiene en el Country Indio Cua, la cual compró antes de postularse.

Esta propiedad ubicada en un barrio privado de Exaltación de la Cruz fue escriturada a nombre de Bettina Angeletti -esposa de Manuel Adorni- el 15 noviembre de 2024, cuatro meses antes de presentar su DDJJ ante la Justicia porteña, el 29 de marzo de 2025.

El por entonces vocero presidencial y candidato principal de LLA en el distrito porteño debía informar esta propiedad ante el Tribunal Electoral ya que se trata de un bien ganancial. Y todos los postulantes están obligados a hacerlo.

Qué dice la declaración jurada de Adorni

La presentación de parte de Adorni incluyó el 50% del departamento en la avenida Asamblea 1132, de Parque Chacabuco -compartido con Angeletti-, y el 100% de una casa en La Plata, ambas anotadas por valores fiscales exiguos. Además, consignó depósitos bancarios que sumaban unos $50 millones.

"La declaración jurada patrimonial debe contener una nómina detallada de todos los bienes, créditos, deudas e ingresos, tanto en el país como en el extranjero, propios y gananciales, del declarante", exige la ley que debe hacer cumplir el Tribunal Electoral.

De acuerdo a lo que declaró el pasado miércoles la escribana Adriana Nechevenko ante el fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py y se constata en el registro de la propiedad inmueble, la propiedad en Exaltación de la Cruz fue comprada a través de una hipoteca de US$100.000 sobre el departamento en común de Adorni y su esposa en la calle Asamblea 1132.

Este tipo de bien es considerado ganancial y debía figurar en su declaración jurada.