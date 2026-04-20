Antes de la marcha, la CGT redobla críticas a Javier Milei: "Llora afuera y acá la situación es crítica"

A 10 días de la marcha contra el gobierno nacional que prepara la Confederación General del Trabajo (CGT) en el marco del Día del Trabajador, desde la cúpula redoblan las críticas al presidente Javier Milei, quien realiza su tercera visita oficial a Israel: "Llora afuera y acá la situación es crítica".

Así apuntó al mandatario nacional, el cosecretario general de la CGT y titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (SEIVARA), Cristian Jerónimo.

"Va a besar el Muro de lo Lamentos en Israel y llora, cuando la Argentina atraviesa una situación crítica que viven los jubilados, los discapacitados y la sociedad en su conjunto", sostuvo el sindicalista.

Javier Milei en el Muro de los Lamentos.

Jerónimo aseguró que "de este Gobierno no nos sorprende nada, es increíble, con lo mal que la están pasando la gente e ir a llorar a otro país... No nos puede sorprender el rumbo que tiene este Gobierno y la poca sensibilidad que tiene ante las consecuencias que generan sus políticas económicas", agregó.

Mientras cae la imagen del presidente Javier Milei, Jerónimo sostuvo sobre la próxima movilización que impulsa la central obrera para el 30 de abril por la conmemoración del Día del Trabajador: "Somos el bastión de resistencia al Gobierno".

La CGT marchará el 30 de abril contra el gobierno de Milei

Mientras la comunidad educativa define si convoca a otra marcha federal en mayo para que el el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, la CGT prepara su protesta a fin de que sea lo más masiva posible.

Así, el gremialista manifestó su preocupación por el "impacto actual de las distintas medidas adoptadas" por Milei y señaló una creciente incertidumbre en amplios sectores productivos.

La comunidad educativa define también si convoca a otra marcha federal.

Al realizar el anuncio de la convocatoria para el 30 de abril, el consejo directivo de la CGT explicó la medida que no incluirá un paro de actividades.

Explicó el llamado a marchar a los trabajadores: "La CGT hizo un análisis de la realidad sociolaboral y económica", indicaron desde la entidad obrera y "en cada una de las actividades se atraviesa una fuerte pérdida de poder adquisitivo, endeudamiento familiar que ha aumentado, y pérdida de trabajo y crecimiento del desempleo".

"Lo que está padeciendo la gente hoy es el ajuste brutal, que no es de ahora, viene sucediendo desde el mismo momento en que este gobierno asumió. Y que sucede en el poder adquisitivo, pero también sucede en la discapacidad, en los laburantes, los jubilados, sucede en la educación, y ese malhumor social se trasunta en una manera de expresarse que cada uno de ustedes perciben en las notas que hacen", resaltó por su parte Jorge Sola, otro de los miembros del triunvirato .