Adorni comparte abogado con la familia del jubilado que recibió un millón de dólares del creador de $LIBRA
El jefe de Gabinete es defendido en la causa por presunto enriquecimiento ilícito por Matías Ledesma, el mismo que defiende al hijo del hombre de 75 años que obtuvo el giro de ese dinero de Hayden Davis.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni comparte abogado con la familia del jubilado que recibió un millón de dólares del creador de $LIBRA.
Se trata de Matías Ledesma, quien representa al funcionario en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y a Diego Mellino, hijo del jubilado de 75 años que recibió y giró un millón de dólares en la ruta del dinero virtual de $LIBRA, investigación que lleva adelante la Justicia.
Mellino es un profesional de la quiropraxia vinculado a distintas sociedades en el exterior.
A su vez, es hijo de Orlando Mellino, el jubilado de 75 años que recibió la transferencia millonaria de Hayden Davis.
Luego, el jubilado envió el dinero a una tercera cuenta cuyo propietario se desconoce, por lo que la hipótesis de la Justicia es que pudo funcionar como intermediario para convertir el dinero virtual en dinero físico.