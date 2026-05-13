El jefe de Gabinete Manuel Adorni comparte abogado con la familia del jubilado que recibió un millón de dólares del creador de $LIBRA.

Se trata de Matías Ledesma, quien representa al funcionario en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y a Diego Mellino, hijo del jubilado de 75 años que recibió y giró un millón de dólares en la ruta del dinero virtual de $LIBRA, investigación que lleva adelante la Justicia.

Mellino es un profesional de la quiropraxia vinculado a distintas sociedades en el exterior.

A su vez, es hijo de Orlando Mellino, el jubilado de 75 años que recibió la transferencia millonaria de Hayden Davis.

Luego, el jubilado envió el dinero a una tercera cuenta cuyo propietario se desconoce, por lo que la hipótesis de la Justicia es que pudo funcionar como intermediario para convertir el dinero virtual en dinero físico.