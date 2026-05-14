Adorni viaja a Mendoza y mantiene su agenda política pese a las nuevas revelaciones en la causa por enriquecimiento

Manuel Adorni busca retomar la centralidad política pese a las nuevas revelaciones en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y este jueves viaja a Mendoza para participar de un acto de gestión. Asistirá a la inauguración de un parque solar, el primer proyecto lanzado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Junto al jefe de Gabinete estarán el ministro de Economía, Luis Caputo, el titular de YPF, Horacio Marín, y el gobernador anfitrión, Alfredo Cornejo.

El parque solar El Quemado, en la localidad mendocina de Las Heras, demandó una inversión de 211 millones de YPF Luz y apunta a convertirse en el parque de energía solar más grande de la Argentina. El gobernador Cornejo anticipó que "probablemente" el jefe de Gabinete brinde otro anuncio relacionado al RIGI durante la inauguración. "Está muy interesado en venir", indicó.

Luis Caputo estará con Manuel Adorni en Mendoza.

Confirman nuevos gastos en dólares de Adorni

Además del acto de este jueves, el jefe de Gabinete podría dar este viernes otra conferencia en lo que sería un nuevo intento del Gobierno de Javier Milei para dejar atrás la discusión pública alrededor de la investigación del patrimonio de Adorni.

Sin embargo, la causa por supuesto enriquecimiento ilícito sigue su avance y este miércoles, José Luis Rodríguez, el dueño de la casa que el jefe de Gabinete alquiló en el country Indio Cuá, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita y confirmó gastos por 21.000 dólares efectuados por el ministro coordinador que fueron pagados en efectivo.

En paralelo, el fiscal Guillermo Marijuan abrió una investigación contra Francisco Adorni, diputado bonaerense y hermano del jefe de Gabinete, por supuestas inconsistencias en su patrimonio declarado. La denuncia fue impulsada por la diputada nacional del bloque Coherencia, Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza.

Según su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, el patrimonio de Francisco Adorni pasó de aproximadamente 40 millones de pesos a más de 80 millones en poco más de un año. Además, en ese mismo período canceló un crédito hipotecario con el Banco Provincia por cerca de 60 millones de pesos. Sumados, los movimientos representan un crecimiento patrimonial efectivo de 100 millones de pesos en un plazo muy breve.