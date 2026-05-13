Se cayó la sesión para pedir la interpelación a Adorni en Diputados

Sin los números para garantizar el quórum, los sectores de la oposición que estaban detrás de la solicitud de una sesión especial prevista para mañana a las 11:00 con proyectos que giraban en torno a la delicada situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidieron dejar sin efecto la convocatoria al recinto de la Cámara de Diputados, pasándose para el 20 de mayo.

El temario incluye pedidos de informes, interpelaciones verbales y hasta una moción de censura contra el funcionario libertario, investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción.

La nueva sesión especial para el miércoles 20 de mayo abarca también llamados a sala a los ministros de Economía, Luis Caputo, y Capital Humano, Sandra Pettovello.

Para este jueves se estimaba que no habría más de 105 diputados, lejos de los 129 necesarios para el dar inicio a la sesión.

La convocatoria fue presentada ante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con las firmas de referentes de distintos espacios opositores como Germán Martínez, Pablo Juliano, Cecilia Moreau, Maximiliano Ferraro y Myriam Bregman, entre otros.

Otro de los debates irá en torno al debate sobre licencias parentales y familiares, con distintos proyectos que proponen modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo y en el régimen de asignaciones familiares.