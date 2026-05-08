Sin sobresueldos, sin Pablo Grillo y sin riesgo país

Pretender llamar a una conferencia de prensa y obligar a periodistas, en medio de la crisis política generada por la investigación judicial sobre Manuel Adorni, a preguntar exclusivamente sobre dos temáticas que al gobierno le interesa imponer, alcanza niveles de ingenuidad significativos.

El jefe de Gabinete de Ministros sorprendió ayer al llamar a una conferencia de prensa para hoy, antes de la reunión de la mesa política del gobierno, donde se cruzará con Patricia Bullrich quien lo intimó a presentar cuanto antes su declaración jurada.

Y la sorpresa fue mayor, cuando al ministro coordinador lo acompañaron el de Economía, Luis Caputo y la de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El primero expuso sobre un nuevo plan de inversiones al que llamaron pretenciosamente "Super RIGI" y la segunda sobre narcotráfico.

Ninguno de los periodistas presentes tenían el menor interés en dichos temas, como era de esperar. Como se prohibió preguntarle a Adorni, buscando que con eso se circunscriban los preguntantes a las temáticas indicadas por el gobierno, los reporteros decidieron consultar a los ministros sobre el jefe de Gabinete.

De ese modo, uno de ellos preguntó si en el gobierno habría sobresueldos. Algo que despertó la ira de Adorni y que Caputo eludió responder. Mas luego, otro colega le preguntó a la titular de Seguridad sobre el fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido por las fuerzas de seguridad, y otra vez Adorni intervino para que no haya respuesta.

Entonces otro periodista, decidió preguntarle al ministro de Economía si el presente Adorni y las sospechas de corrupción, eran la causa por la que no bajaba el riesgo país, algo que Caputo, por cierto, negó, aunque con poco énfasis.

La necesidad del gobierno de cambiar de tema es evidente. Pero la necesidad del periodismo de preguntar sobre los temas de interés público no se modifica por la fuerza. El error fue grave y llevó la conferencia de prensa a una suerte de comedia de enredos, para nada graciosa.