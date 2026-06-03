El Senado postergó el tratamiento del pliego de Verónica Michelli

La Libertad Avanza (LLA) acordó con la oposición en el Senado postergar el tratamiento del pliego de María Verónica Michelli, candidata a integrar el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. Se trata del expediente que provocó un nuevo cruce entre Patricia Bullrich y el Gobierno debido a que el Ejecutivo busca frenar la designación pese a que obtuvo dictamen de comisión.

En la reunión de Labor Parlamentaria, además, se definió que en la sesión de este jueves analizarán los dictámenes de 50 candidatos a la Justicia, un acuerdo para pagar a bonistas y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

El encuentro se realizó en medio de una nueva interna en LLA debido al anuncio de Bullrich de que rechazara el retiro del pliego de Michelli que pidió el Ejecutivo. El Gobierno quiere dar marcha atrás con la postulación debido a que la candidata es cuñada de Hugo Alconada Mon, uno de los periodistas que investigó el caso $LIBRA.

La postura de Bullrich, asimismo, fue respaldada por otros legisladores libertarios como Francisco Paoltroni e incluso representantes de los bloques aliados como la Unión Cívica Radical y el PRO.

El pliego de María Verónica Michelli no se tratará en la sesión del Senado de este jueves.

Voceros parlamentarios indicaron a la agencia Noticias Argentinas que en la sesión de mañana deberá ingresar el pedido del Gobierno de retiro del pliego de Michelli y la próxima semana se pondría a votación tanto esa solicitud, que hoy no tiene los votos, como el dictamen que podría reunir las mayorías necesarias.

Qué proyectos se tratarán este jueves

En tanto, para la sesión de este jueves la Comisión de Acuerdos elevó para tratar unos 73 pliegos para cargos en el Poder Judical, pero mañana se tratarán solo unos cincuenta.

Por otra parte, los proyectos que se tratarán este jueves son un acuerdo para pagar 171 millones de dólares a dos holdouts que no ingresaron al canje de deuda por el default de 2001 y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que de obtener media sanción pasarán a Diputados.