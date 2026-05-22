Un funcionario cercano a Patricia Bullrich renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad

El subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad Nacional, Federico Angelini, dirigente cercano a la ex jefa de esa cartera y actual senadora por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, renunció a su cargo en las últimas horas.

Su salida se produjo en medio de las críticas de la legisladora al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien le pidió públicamente que presente su declaración jurada en procura de mitigar el escándalo en torno a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, al tiempo que adelantó la suya.

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Pese a la solicitud de Bullrich, el presidente Javier Milei avaló los tiempos del ministro coordinador y lo ratificó en el cargo.

El perfil del funcionario renunciante

Angelini es rosarino y tiene orígenes políticos en el PRO, partido por el cual fue diputado nacional.

Además, fue vicepresidente del PRO y llegó a reemplazar temporalmente a Bullrich en la conducción nacional durante la campaña electoral de 2023. Luego, se sumó con ella a la administración libertaria.

Desde la Subsecretaría de Intervención Federal, un área encargada de coordinar políticas territoriales de seguridad, Angelini tuvo un rol importante en el Plan Bandera, promovido de manera conjunta por los Gobiernos de Milei y Maximiliano Pullaro con el fin de combatir el narcotráfico en Rosario.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el funcionario saliente se incorporaría próximamente al Gobierno de Santa Fe, aunque todavía no trascendió hasta el momento cuál sería el cargo a ocupar.

Desde su entorno, asimismo, aseguraron que la salida del Gobierno nacional "no responde a ninguna interna", al tiempo que señalaron que el dirigente decidió "dedicarse exclusivamente al trabajo en su provincia".