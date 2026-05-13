Jorge Macri respondió a Patricia Bullrich y anunció inversiones en el subte

En el marco de una jornada marcada por el cruce de declaraciones sobre la infraestructura porteña, Jorge Macri respondió a los cuestionamientos de Patricia Bullrich asegurando que la red de transporte subterráneo volvió a ser una prioridad en la Ciudad de Buenos Aires.

El mandatario reconoció el atraso histórico del servicio, pero enfatizó que su administración ha iniciado un proceso de transformación tras años de desinversión.

"Hola, senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!", manifestó el Jefe de Gobierno a través de sus redes sociales.

Renovación de flota y nueva línea

Jorge Macri detalló los avances técnicos y las adquisiciones previstas para mejorar la frecuencia y el confort de los usuarios.

En este sentido, confirmó la compra de 50 coches nuevos para las líneas A y C, además de la incorporación de 174 unidades destinadas a renovar la Línea B.

"No hace falta ni que te diga en qué estado la recibimos", le recordó el mandatario a la funcionaria nacional.

Uno de los puntos centrales del anuncio fue el avance sobre la Línea F, cuya licitación fue destacada por ser la primera que se crea en 25 años dentro de la Capital Federal.

Infraestructura y métodos de pago

El plan de modernización también incluye la reparación de las escaleras mecánicas, un foco constante de quejas de los pasajeros.

Jorge Macri calificó como "una vergüenza" el estado en el que se encontraban estos artefactos al inicio de su gestión, mencionando que algunas poseían más de 70 años de antigüedad. Al respecto, informó que ya avanzó la licitación para renovar 77 unidades en toda la red.

Por último, el jefe comunal destacó la implementación del sistema multipago, que permite abonar el pasaje con diversos medios electrónicos. Según el funcionario, esto permitió que los usuarios no sean más "rehenes" de la tarjeta SUBE.

"El diagnóstico era claro: había mucho por hacer. Falta, sí. Pero si hay algo que te puedo asegurar es que para nosotros el subte volvió a ser una prioridad", concluyó el referente de la Ciudad.