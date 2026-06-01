Combustibles: el Gobierno postergó el aumento de impuestos a la nafta y el gasoil

El Gobierno de Javier Milei volvió a postergar el aumento de los impuestos que se aplican a los combustibles. Con esta medida, el Ministerio de Economía busca evitar incrementos en los precios de la nafta y el gasoil durante junio para mitigar el impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La decisión se implementó a través del Decreto 405/2026, el cual fue publicado en el Boletín Oficial. Lleva las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La medida posterga el aumento sobre los impuestos a la nafta y el gasoil hasta julio.

De acuerdo con el texto oficial, el Ejecutivo resolvió diferir al 1° de julio los aumentos impositivos que están pendientes de aplicación. Los productos alcanzados son la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

Este retraso ocurre en un contexto de inestabilidad ya que los conflictos geopolíticos en la región de Medio Oriente sostienen la cotización del petróleo crudo en valores que promedian los 100 dólares por barril, lo que ejerce presión al alza sobre los costos operativos del sector energético local.

La nueva disposición modifica lo establecido previamente en el Decreto 617/2025. A través de este cambio, se suspenden temporalmente los saldos pendientes de los ajustes correspondientes a los períodos fiscales de 2024, 2025 y el primer trimestre del año 2026.

Los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) poseen una estructura de actualización periódica. El cálculo de variación se realiza utilizando como indicador de referencia el IPC que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con la introducción del Decreto 405/2026, la totalidad del incremento acumulado que restaba aplicar se hará efectiva de manera unificada a partir del séptimo mes del año. Esta modificación suspende el cronograma previo que distribuía los ajustes de forma gradual a lo largo de mayo.

El Poder Ejecutivo argumentó que la postergación tiene por objeto "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible".

El Ministerio de Economía recurrió ya varias veces a este instrumento con el fin de atenuar las variaciones bruscas en los precios de los surtidores, reduciendo el traslado de costos directos hacia los rubros de transporte de cargas, distribución y logística general.