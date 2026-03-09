Donald Trump desestimó el alza del crudo y vaticina una caída de precios tras el fin de la amenaza nuclear iraní

El mandatario estadounidense, Donald Trump, restó relevancia a las consecuencias internacionales que genera el incremento en la cotización del petróleo.

Pese a la incertidumbre que rodea la extensión del conflicto armado en Medio Oriente, el jefe de la Casa Blanca no mostró señales de inquietud ante el panorama económico actual.

A través de su plataforma Truth Social, el líder republicano defendió la situación financiera actual como una inversión necesaria para el equilibrio geopolítico.

Para el presidente, los valores actuales de la energía son transitorios y dependen directamente del desenlace de las operaciones militares.



"Son un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. Caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní", afirmó el jefe de Estado norteamericano.

El contraataque de Teherán

La postura de Washington generó una reacción inmediata en la República Islámica. Un vocero del gobierno de Irán repudió las incursiones contra los pozos petrolíferos de su nación y alertó sobre la ejecución de represalias de la misma naturaleza.

La respuesta iraní apunta directamente al bolsillo de las potencias occidentales, desafiando la capacidad de resistencia de los mercados ante una posible crisis de suministros.



"Y si pueden soportar que los precios del petróleo superen los 200 dólares por barril, entonces continúen con este juego", sentenció el portavoz oficial de Irán.

El cruce de declaraciones se produce en un momento de máxima volatilidad, donde el control de los recursos energéticos se consolida como el eje central de la disputa entre ambas naciones.