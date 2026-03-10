Así quedaron los precios de la nafta en pleno conflicto en Medio Oriente

La escalada del conflicto en Medio Oriente comenzó a afectar a las compañías petroleras que operan en Argentina, quienes ya aplicaron incrementos de hasta un 8% en el precio de los combustibles, impulsados por la volatilidad del valor internacional del crudo.

Pese al esfuerzo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por transmitir previsibilidad a los mercados financieros, la cotización del petróleo mantiene una tendencia inestable que afecta los costos de producción y refinación a escala mundial.

El barril de petróleo alcanzó picos de 120 dólares antes de estabilizarse en un rango cercano a los 90 dólares. Esta fluctuación generó una presión inflacionaria global ante las variaciones de los precios.

En este contexto, las empresas del sector hidrocarburífero en el país actualizaron sus pizarras para alinearse con los costos internacionales. Las subas registradas en los últimos siete días promedian el 8%, y las proyecciones del sector sugieren que podrían producirse nuevos ajustes en el corto plazo si la tensión geopolítica no cede.

Cabe destacar que el sistema de precios en Argentina fue desregulado, lo que permite que cada compañía establezca sus valores de forma independiente.

Bajo este esquema, la nafta premium superó el valor histórico promedio de 1 dólar por litro en surtidor. Este martes, el precio de este segmento alcanzó un promedio de 1,32 dólares.

Precio de la nafta tras los aumentos

La compañía de mayoría estatal presenta los siguientes valores: la nafta súper se ubica en 1.740 pesos, mientras que la versión premium alcanza los 1.900 pesos.

En tanto, el gasoil de tipo común se vende a 1.840 pesos y el grado premium a 1.950 pesos.

Por su parte, la firma cuyo logo es un animal, estableció sus precios en 1.770 pesos para la nafta súper y 2.030 pesos para la premium. El gasoil común en sus estaciones se comercializa a 1.740 pesos, mientras que el gasoil de mayor refinamiento asciende a los 2.100 pesos por litro.

La petrolera que comienza con la letra "a" también actualizó sus valores de referencia. La nafta súper pasó a costar 1.790 pesos y la premium 1.950 pesos. En cuanto al diésel, el producto estándar se sitúa en 1.929 pesos y el premium en 2.059 pesos, reflejando el traslado de los costos internacionales a la cadena de comercialización.

Por último, las estaciones de servicio de la empresa que se identifica por su color amarillo, mantiene los precios más elevados. La nafta súper se expende a 1.815 pesos y la premium a 2.050 pesos.

El gasoil común tiene un costo de 1.860 pesos, mientras que el gasoil premium alcanza los 2.127 pesos.