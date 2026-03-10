El precio del petróleo se desploma, el barril cotiza por debajo de los 100 dólares y lleva calma a los mercados

Los precios del petróleo se desplomaban casi un 7% este martes después de haber alcanzado un máximo de más de tres años en la rueda anterior al rozar los 120 dólares por barril. Ocurría así luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estimara que la guerra en Medio Oriente está "prácticamente terminada".

El valor del Brent bajaba un 6,8%, hasta los 92,21 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) caía el mismo porcentaje, hasta los 88,36 dólares por barril. El primero es referencia para Europa, África y Medio Oriente, mientras que el segundo lo es para Estados Unidos.

Todas las noticias de Crónica HD, EN VIVO

El Brent llegó a cotizar este lunes $119,50 por barril, mientras que el WIT tuvo un pico de $119,48, los valores más altos registrados desde mediados de 2022.

Estuvieron impulsados por los recortes de producción del crudo aplicados por Arabia Saudita y otros países exportadores en el marco de la continuidad del bloqueo del Estrecho de Ormuz -que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico- producto del conflicto bélico en Medio Oriente.

Las declaraciones de Trump que llevaron tranquilidad de los mercados

El desplome de los precios del petróleo se registraba este martes luego de declaraciones de Donald Trump del lunes al canal CBS en las que estimó que la guerra contra Irán está "prácticamente terminada", porque la república islámica ya no tiene "Marina", "Comunicaciones" ni "Fuerza Aérea".

Donald Trump realizó declaraciones este lunes que llevaron calma a los mercados internacionales.

En esa línea, consideró que el conflicto bélico está "muy avanzado" respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado al inicio de la guerra.

"Sus misiles se redujeron a unos cuantos disparos dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes; incluso su producción", sostuvo el primer mandatario estadounidense.

Por último, manifestó: "Bien mirado, no les queda nada. No queda nada en sentido militar".