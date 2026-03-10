La Fuerza Aérea de Israel golpea infraestructura militar en el Aeropuerto de Shiraz

Conflicto en Medio Oriente. En una reciente escalada de tensiones regionales, la Fuerza Aérea de Israel (IAF) confirmó haber ejecutado un ataque de precisión contra la infraestructura militar ubicada en el Aeropuerto Internacional de Shiraz, en el sur de Irán.

Según el comunicado oficial emitido por las autoridades militares israelíes, el objetivo principal de la operación fue neutralizar capacidades estratégicas en suelo iraní. Los resultados reportados por la IAF incluyen:

Destrucción de activos aéreos: Varias aeronaves militares iraníes habrían quedado fuera de combate tras el impacto.

Golpe logístico: El ataque alcanzó depósitos de combustible pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), provocando explosiones secundarias en el área perimetral del aeropuerto.

Este movimiento representa un golpe directo a la logística y al brazo operativo de la Guardia Revolucionaria en la región de Fars.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han emitido un balance oficial de daños o bajas, mientras que la comunidad internacional observa con cautela este nuevo episodio de confrontación directa.