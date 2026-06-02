Asesinaron de un disparo a un chofer de aplicación cuando recogía a un pasajero

Un conductor que trabajaba para una aplicación de viajes fue asesinado durante un violento intento de asalto ocurrido en Rafael Castillo. La víctima recibió un disparo en medio del ataque y murió poco después en un hospital. Los autores del crimen escaparon y permanecen prófugos.

El episodio se produjo cuando un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) solicitó un viaje mediante una aplicación. Al llegar el vehículo al punto de encuentro, en las calles Andrada y Zinny, y mientras el pasajero se disponía a abordar, aparecieron cuatro delincuentes armados con intenciones de robo.

De acuerdo con la reconstrucción inicial de los investigadores, el chofer, identificado como Lucas Ezequiel Olivera, de 39 años, se resistió al asalto y, en el forcejeo, uno de los atacantes lo hirió de un disparo. En el video del ataque se ve cómo la víctima se toma la panza tras recibir el balazo.

"Yo venía de dejar a mi nena, era las 7 de la mañana. Dos tiros fueron. Un vecino me agarró y me dijo 'no, quedate, quedate que están robando'", relató una vecina en diálogo con Crónica.

Tras la agresión, el efectivo penitenciario trasladó de inmediato al conductor al Hospital Kirchner para que recibiera atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, Olivera falleció a causa de la gravedad de las lesiones sufridas.

"Si ocurría 2 minutos antes me pasaba a mí y a mi hija. ¡Dios mío! A dos cuadras el colegio, ¿entendés? ¿A vos te parece salir con ese miedo? El comisario Ponce es el papá del compañero de mi hija... nos acabamos de enterar que lo mataron".

Luego del ataque, los cuatro sospechosos escaparon del lugar. Desde entonces, efectivos policiales llevan adelante un amplio operativo para identificarlos y detenerlos.