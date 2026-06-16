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Martes, 16 de junio de 2026

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La presión de los aliados del oficialismo ante la escalada del caso Adorni: "Podría resolver esta situación renunciando"

Así lo sostuvo el diputado nacional del PRO Álvaro González. En la UCR y el MID también ya dieron señales de cansancio y esperan definiciones del presidente Javier Milei.

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El PRO volvió a cuestionar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, al sugerir que el ministro coordinador presente su renuncia, al tiempo que puso en duda la moción de censura en el Congreso propuesta por la oposición más dura, al considerar que debe resolver el tema el Ejecutivo. 

"El jefe de Gabinete podría resolver esta situación renunciando. Y, si el jefe de Gabinete no quiere renunciar, por algún motivo, el presidente de la Nación (Javier Milei) le podría pedir la renuncia, que pareciera ser que le tiene toda la confianza del mundo. Entonces, es un problema del Gobierno", remarcó el diputado nacional del partido amarillo Álvaro González.

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Respecto al recurso impulsado en el Congreso por la oposición más dura, el legislador se preguntó: "¿Por qué le tengo que resolver el problema con la moción de censura, sabiendo que después no la va a tomar?".

González, en diálogo con radio Mitre, explicó luego por qué no está de acuerdo en acompañar ese recurso. "Porque automáticamente te dicen que sos funcional al kirchnerismo", alertó el diputado.

El diputado insistió por último con una eventual salida directa. "O renuncia el señor Adorni o le pide la renuncia el Presidente. No es ciencia oculta", finalizó. 

Respecto al recurso impulsado en el Congreso por la oposición más dura, el legislador se preguntó: "¿Por qué le tengo que resolver el problema con la moción de censura, sabiendo que después no la va a tomar?".González, en diálogo con radio Mitre, explicó luego por qué no está de acuerdo en acompañar ese recurso. "Porque automáticamente te dicen que sos funcional al kirchnerismo", alertó el diputado.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});El diputado insistió por último con una eventual salida directa. "O renuncia el señor Adorni o le pide la renuncia el Presidente. No es ciencia oculta", finalizó.&nbsp;El diputado nacional del Pro Álvaro González
El diputado nacional del Pro Álvaro González

La posición de otros aliados del oficialismo

En la UCR y el MID también ya dieron señales de cansancio y esperan definiciones del Presidente.

Entre otros, así se expresó la diputada nacional por el radicalismo Karina Banfi. "Adorni no cometió un error, cometió un delito", acusó en declaraciones a la prensa la legisladora. 

Aunque el PRO, la UCR y el MID comparten el malestar, aún tienen diferencias sobre el camino legislativo a seguir.

No obstante, los representantes del desarrollismo se expresaron ya en términos muy duros.

"Adorni, 'game over'. Está terminado. Podría hacerle un favor al Gobierno y no prolongar la agonía y el daño", escribió en redes el diputado del MID Eduardo Falcone, en alusión a una eventual renuncia. 

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