Pymes solicitaron modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal: exigen suspender embargos y reducir multas

Empresarios pymes nucleados en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitaron a los presidentes de todos los bloques del Senado que realicen cambios al proyecto de modificación de la Ley de Inocencia Fiscal, cuyo tratamiento legislativo iniciará en el Congreso.

A través de un comunicado, la entidad recalcó que el pedido fue elevado luego de que plantearan las mismas propuestas ante el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo la semana pasada.

CAME remarcó que las modificaciones buscan dar respuesta al incremento de embargos y multas que viene aplicando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, indicaron que la demanda "se da en un contexto de consumo deprimido, sumado a la propuesta realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre una reforma tributaria que reduce el poder adquisitivo de los trabajadores y encarece la formalidad para los sectores de menores ingresos".

Ante el inminente tratamiento en el Congreso de la Nación del anteproyecto modificatorio de la Ley de #InocenciaFiscal, CAME solicitó que se contemplen:



%uD83D%uDCCC Reducción de multas

%uD83D%uDCCC Suspensión de ejecuciones y embargos

%uD83D%uDCCC Plan especial de pagos



Leé más %uD83D%uDD17 https://t.co/qzVIcMOhlf pic.twitter.com/WBfyndHjOS — CAME (@redcame) June 12, 2026

"Confiamos en que el Senado le otorgará a nuestro planteo un tratamiento prioritario. La situación requiere de resguardar a miles de empresas y trabajadores que dependen de la fortaleza y continuidad del sector productivo argentino", enfatizó el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo.

Qué medidas pidió la CAME

Las medidas solicitadas por la CAME incluyen una reducción de multas para que no se apliquen sanciones durante el denominado "Período de Espera" establecido por ARCA.

Propuso además que si el contribuyente regulariza su situación dentro de los 15 días posteriores a ese plazo, la multa se reduzca en un 50%.

La entidad también exigió la suspensión temporal de ejecuciones fiscales y medidas cautelares, incluidos los embargos, para el sector pyme.

Por último, reclamó la creación de un plan especial de pagos de hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. El régimen abarcaría deudas vencidas al 31 de mayo, además de planes de pago vigentes y caducos.

"CAME considera indispensable que el Senado de la Nación Argentina atienda la solicitud, a fin de promover las condiciones que contribuyan a preservar el entramado productivo nacional, fortalecer la competitividad de las pymes y acompañar su desarrollo sostenible en un escenario económico de transformación", finalizó el comunicado.