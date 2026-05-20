Violentos incidentes entre la policía y trabajadores por cierre de Pymes

Momentos de extrema tensión se vivieron en la localidad de San Martín, en donde efectivos de la Policía de la Ciudad se enfrentaron con trabajadores que protestaron por el cierre de varias Pymes.

Fuentes policiales informaron que los violentos hechos se registraron sobre la colectora de la Avenida General Paz después de las 11 de este miércoles, donde un grupo de manifestantes se encontraba realizando una medida de corte.

En tanto, la protesta se inició a partir de las 10 y en la misma estuvo presente el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, en reclamo por 25.000 pymes que cerraron en la Argentina en los últimos años.

Todo se desarrolló sobre la avenida 25 de Mayo y General Paz, en dicha localidad bonaerense, y de la protesta participaron también el intendente Fernando Moreira, representantes de asociaciones gremiales, universidades, el INTI, empresarios y sindicatos, que, informaron, firmarán un documento en defensa de la pymes y pondrán en marcha un plan de acción.

Desalojo y incidentes

A partir de las 11, los manifestantes habían convocado a la prensa, pero previo a ello se desataron los incidentes, ya que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desalojar la colectora, arrojó gas pimienta y comenzaron los golpes y empujones. En ese marco, varios trabajadores y efectivos resultaron heridos.

El cierre de pymes

Por otra parte, la estadística sobre la caída de las pymes surge de un relevamiento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que detectó que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 hay 24.437 empleadores o unidades productivas menos, lo cual equivale a una caída de 4,8% del total.

En febrero pasado, el total de empleadores fue de 487.920, con una reducción mensual de 257 firmas. De esta manera, el indicador acumuló 17 meses consecutivos de retroceso.

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