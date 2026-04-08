Tensión por la Ley de Glaciares: un detenido tras incidentes entre la Policía y manifestantes frente al Congreso

En el marco del debate legislativo por la reforma de la normativa de protección de hielos, se registraron incidentes esta tarde entre militantes y la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del palacio legislativo.

Según confirmaron fuentes policiales a Crónica el operativo de seguridad resultó en la detención de una persona por desmanes en la vía pública mientras el oficialismo busca la sanción definitiva del proyecto en el recinto.

Operativo de dispersión en Avenida de Mayo

Los enfrentamientos tuvieron lugar en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio.

En ese punto del centro de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad intervinieron para dispersar a las columnas de manifestantes, bajo la premisa de liberar la traza vial y asegurar que la concentración se mantuviera estrictamente en la zona de la plaza del Congreso.

La concentración, integrada por agrupaciones de izquierda, movimientos sociales y sectores ambientalistas, comenzó a las 15 horas de forma nutrida.



Sin embargo, cerca de las 17 horas se inició la acción policial con el objetivo de retirar a los manifestantes de la calzada.



El momento de mayor fricción se produjo cuando se desplegaron enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre los protestantes y las fuerzas, motivando el avance del camión hidrante sobre la Avenida de Mayo.

La situación escaló cuando los efectivos intentaron replegar a los grupos de activistas que rechazaban la ley impulsada por la gestión de Javier Milei.

La jornada estuvo marcada por escenas de gases, la amenaza del camión hidrante, corridas, gritos y empujones que caracterizaron la dinámica de la tarde.

Según fuentes oficiales, tras la aplicación del protocolo antipiquetes se registraron detenidos, aunque los enfrentamientos no revistieron una escalada de violencia mayor a la de los primeros minutos de intervención.

Al momento, la persona arrestada, cuya identidad no fue trascendida, fue trasladada a una dependencia policial tras participar en los forcejeos registrados durante el avance de la guardia de infantería.

El debate dentro del recinto

Mientras en el exterior se producían las detenciones, la Cámara de Diputados continuaba con el tratamiento de la norma que busca redefinir las áreas protegidas y transferir facultades a las provincias.



La movilización, convocada por organizaciones ambientales y agrupaciones de izquierda, se mantiene en estado de alerta ante la posibilidad de que el proyecto obtenga la media sanción restante para convertirse en ley.

Hasta el momento, las autoridades mantienen un fuerte vallado perimetral en la zona de Entre Ríos y Rivadavia para evitar nuevos cruces entre los manifestantes y los efectivos afectados al operativo.

Por último, el operativo, liderado por la fuerza de seguridad porteña, permitió que el tráfico, que estuvo cortado por un tiempo limitado en la zona de Buenos Aires, se normalizara progresivamente mientras la sesión continuaba dentro del palacio legislativo.