Escándalo en el clásico paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño: peleas, balazos de goma, heridos y suspensión

En consonancia con Argentina, en Paraguay también hubo Superclásico, pero terminó de la peor manera. Es que el caos y el escándalo se adueñaron del duelo entre Olimpia y Cerro Porteño, con incidentes en la tribuna donde se encontraban los hinchas del "Ciclón" de Barrio Obrero, los cuales dejaron más de 10 heridos y obligaron a la suspensión del encuentro a los 29 minutos del primer tiempo.

El comienzo del escándalo fue por un enfretamiento entre los hinchas con la policía, que reprimió con balas de gomas y gases lacrimógenos. Ante esta situación, el árbitro Juan Gabriel Benítez se vio obligado a poner un alto al encuentro por los incidentes en las Graderías Norte del Estadio Defensores del Chaco, lugar donde se encontraban los fanáticos del elenco azulgrana.

Ante esta situación, los hinchas de Cerro Porteño buscaron refugio en el campo de juego e incluso en la tribuna contigua, donde hinchas de Olimpia los asistieron para lograr salir del punto de conflicto. Sin embargo, minutos más tarde también hubo un cruce entre las dos parcialidades, que se arrojaron proyectiles en el sector de plateas.

Según Cardinal Deportivo, aquellos afectados por los gases lacrimógenos como por los enfrentamientos fueron derivados al Hospital Barrio Obrero, en el cual se constató la admisión de 16 heridos, entre los cuales se destaca una mujer con un embarazo de 35 semanas de gestión por la inhalación de gases. A su vez, un joven de 20 años fue tratado por una posible herida de arma de fuego.

Así fueron los incidentes en el partido entre Olimpia y Cerro Porteño:

¡Una escena impactante!



Una tremenda patada en plena tribuna: un hincha de Cerro Porteño impactó a un casco azul en medio de los disturbios. pic.twitter.com/Gou8Jpgr7R — Paso a Paso (@pasoapasopy) April 20, 2026

#Apertura2026 | ¡IMPACTANTE! %uD83D%uDE2E



Terrible esto. Momento exacto en donde un efectivo de los casco azules cae totalmente sin fuerzas y prácticamente inconsciente, ayudado por otro policia de eventos deportivos y algunos miembros de la barra brava de Cerro Porteño.



%uD83D%uDCF9 Gentileza |... pic.twitter.com/XIcGlt8Fne — Vs Sports (@SomosVsSports) April 19, 2026