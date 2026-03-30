Ariel Holan consiguió trabajo y será el DT de un importante club de Sudamérica

Se terminó el descanso. Es que a cuatro meses de dejar sorpresivamente su cargo en Rosario Central, Ariel Holan tiene un acuerdo de palabra cerrado para ser el nuevo director técnico de un importante equipo de un país vecino con el que jugará la Copa Libertadores 2026.

El club en cuestión es Cerro Porteño de Paraguay, con el que firmará contrato por una temporada y luego será presentado. En la actualidad, el equipo es dirigido de manera interina por Jorge Achucarro quien, desde que está al mando, no perdió.

El DT argentino tiebe el gran aliciente de que disputará la Copa Libertadores 2026 con el "Ciclón", que integra el Grupo F junto con Palmeiras, el gran candidato a clasificarse primero, Sporting Cristal, su primer rival el 8 de abril, y Junior de Barranquilla.

Holan cuenta con dos títulos continentales con Independiente, como lo son la Copa Sudamericana y la Suruga Bank, mientras que también ostenta la liga chilena conquistada en 2020 con Universidad Católica. El más reciente fue el campeonato con Rosario Central, club con el que cerró la temporada 2025 con más puntos en la tabla anual.

No obstante, su arribo a Cerro Porteño tiene un condimento especial, ya que conoce de cerca a dos jugadores del actual plantel: en 2019, siendo DT de Independiente, fue quien pidió por Cecilio Domínguez, y ese mismo año llevó a Alan Soñora a su primera pretemporada con el equipo principal. Ambos visten hoy la camiseta azulgrana del club paraguayo.