Racing hoy: Gustavo Costas recupera a jugadores claves para el clásico ante Independiente

Cumplido el objetivo de ganar en la Copa Argentina, en Racing ya tienen la mente 100% puesta en el clásico ante Independiente del próximo sábado a las 17.30. Y para ese encuentro, Gustavo Costas sabe que recupera a varios futbolistas que, por distintos motivos, estuvieron ausentes en la victoria sobre San Martín de Formosa.

Uno es Matko Miljevic, quien debido al violento robo que sufrió el jueves pasado, que lo dejó con "traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda", tal como lo explico la cuenta oficial del club, se perdió el partido de Copa Argentina del sábado pasado.

Otro que vuelve es Gabriel Rojas, quien no padece complicaciones físicas sino que está participando en la Selección Argentina en la presente fecha FIFA y de hecho, realizó su debut el último viernees en la victoria contra Mauritania por 2-1.

Para terminar, tanto Bruno Zuculini como Matías Zaracho se recuperaron de sus problemas musculares y estarán disponibles para el clásico con Independiente. Santiago Solari, un frecuente titular en la formación de Costas, quien ni siquiera estuvo en la lista de convocados ante los formoseños, también será parte.



